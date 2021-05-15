Magandalık yapan şahıs, dehşet verici anlara sebep oldu

Çorum’da daha önceden olaylı olduğu kişilerle tartışan M.C. (21), gece geç saatlerde adliye binasının önünde pompalı tüfekle bir el ateş edip aracıyla olay yerindenden ayrıldı.

Olay sırasından yaralanan olmadı. İhbar sonrasında bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.Bölgeye gelen ekipler adliye önünde ateş açan kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saatin ardından M.C. adlı şahıs, darp edilmiş bir şekilde ambulansla Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.C., polise verdiği ifadesinde aralarında husumet bulunan şahıslarca darp edildiğini belirtti. Polis ekipleri olayda adı geçen diğer şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Kameralara yansıdı

Şahsın Fatih Caddesi üzerindeki dehşet yaydığı anlar çevredeki vatandaş kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde şahsın etrafta koştuğu ve ardıdnan havada ateş açtığı anlar görüntüleniyor. Etrafa küfürler savuran şahıs, daha sonra bir başkasının kullandığı otomobile binerek olay yerinden hızla ayrılıyor.