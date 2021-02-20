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Maden mühendisi kadını patronu bıçakla kovaladı! Dehşet saçan patron serbest bırakıldı

Balıkesir Marmara Ada’sında mermer fabrikasında çalışan Canan T. patronu Fatih U. tarafından önce darp edildi sonra bıçakla kovalandı. Maden mühendisi Canan T. yaşadığı dehşet anlarını sosyal medya hesabından paylaştı. O patron gözaltına alındı.

20 Şubat 2021 Cumartesi 14:49
Maden mühendisi kadını patronu bıçakla kovaladı! Dehşet saçan patron serbest bırakıldı
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13 Şubat Balıkesir Marmara Ada’sında meydana gelen olayda mermer fabrikasında maden mühendisi olarak çalışan Canan T. patronu tarafından önce darp edildi sonra bıçakla kovalandı. Patron Fatih U. ile aralarında tartışma sonucunda Fatih U. genç kadına dehşet anları yaşattı.

Sağlık raporu alarak aldığı darbeleri kanıtlayan Mühendis Canan T.  patronu tarafından saldırıya uğradığını söyledi. Kolunun alçıda olduğunu belirterek yumruk attığını söyledi.

“Bütün kapıları kitledi. Dayısı kurtardı”

Olay yaşanmadan bir gün önce patronu ile tartıştığını söyleyen genç kadın olay günü patronunun kendisini yalnız yakaladığını söyleyerek o anları anlattı. Canan T. “Tartışmamızın ardından sonraki gün beni fabrikada yalnız yakaladı. Bütün kapıları kilitledi. İlk önce bana yumrukla saldırdı. Sonrasında yere yatırdı. Oradan zorla kaçtım. Onun dayısı camları kırıp beni kurtardı.” dedi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Patron Fatih U.’nun genç kadını bıçak ile kovaladığı görüntüleri yansıdı.  Arabası ile kadının üstüne süren patron yakalandıktan sonra serbest bırakıldı. Görüntüleri ve raporlarını hazırlayan Canan T. hukuk mücadelesi vermek için hazırlanıyor.



Son Güncelleme: 20.02.2021 14:49
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Anahtar Kelimeler:
BalıkesirMarmara AdasıMaden MühendisiBıçakPatron
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