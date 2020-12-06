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Maçoğlu dağ keçisi avına karşı çıktı, avcıların karşısına çıkacağını söyledi!

Amerikalı bir iş insanı olan Bradley Garrett Van Hoose adına Dersim’de yaban keçisi avlayabilmesi için geçici bir avcılık belgesi düzenlendi. Bunun üzerine Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, avcılık belgesini paylaştı, “Yarın köylüler ve duyarlı tüm dostlarla orada seni bekliyor olacağım…” dedi.

06 Aralık 2020 Pazar 23:39
Maçoğlu dağ keçisi avına karşı çıktı, avcıların karşısına çıkacağını söyledi!
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Antalya’da bulunmakta olan Caprinae Travel Seyahat Acentesi’ nin yapmış olduğu başvurudan dolayı; Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi, Amerikalı bir iş insanı olan Bradley Garret Van Hoose adına “Yabancı Turist Avcılar Adına Geçici Olarak Verilen Avcılık Belgesi” verildi.

 

 

Bu belgenin sahibi olan Van Hoose, 7 ila 13 Aralık 2020 arasında 50 tane mermi ile bir yaban keçisini avlayabilecek. Bunun üzerine verilen belgeyi sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Maçoğlu, bu avın önüne geçileceğini dile getirdi.

 

MAÇOĞLU SOSYAL MEDYA AVIN ÖNÜNE GEÇİLECEĞİNİ AÇIKLADI, “hiçbir cana paha biçilemez!”

Maçoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide şunları yazdı;

“Bizim için doğadaki hiçbir cana asla paha biçilemez… Dürbünlü silahlı ve 50 mermisiyle dağ keçisini öldürmeye gelecek o kişiye! Yarın köylüler ve duyarlı olan bütün arkadaşlar ile orada seni bekleyeceğiz…”

 

 

 

 



Son Güncelleme: 06.12.2020 23:39
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Tunceli Belediye BaşkanıDağ Keçisi AvıMaçoğluFatih Mehmet Maçoğlu
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