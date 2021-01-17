Macfit'tin müşterilerine habersiz uyguladığı fahiş zam kriz çıkardı

Türkiye'nin bir çok yerinde fitness merkezleri olan ünlü spor salonu Macfit, müşterileriyle mahkemelik oldu. Üyelik ücretlerine fahiş zam yapan ve bu zamlı ücretleri müşterilerle anlaşma dahilinde olan kredi kartı otomatik ödemeleri kapsamında habersiz çekerek müşterileri zor durumda bıraktı. Şirket şikayet yağmuruna tutulurken zamlı abonelik ücretini geri isteyen müşteriler şirketten olumsuz yanıt aldılar.

Geçen yıla oranla abonelik ücretine neredeyse üç katı kadar bir zam oranı uygulayan şirketin, müşterilerine bilgi vermeden, zamlı abonelik ücretlerini anlaşmaları dahilinde olan kredi kartlarından habersiz çekerek aboneliklerini yeniledi. Bunu fark eden bazı müşteriler ise üyelik iptali isteyerek çekilen miktarı iade istediler fakat şirket müşterilerden bu kez de cayma bedeli talep etti. Söz konusu uygulamanın ve fahiş zamlı ücretin hukuksuz olarak tahsil edilmesi Ticaret Bakanlığı tarafından yasalaştırılan mevzuat ve enflasyonla mücadele kapsamındaki yeni girişimlere aykırı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

ÜYELER SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI!

Sosyal medya hesaplarından organize olan bir çok üye konuyu tüketici mahkemelerine taşırken söz konusu olay karşısında açıklama yapan şirket yetkilileri uygulanan zam oranı için gider ve maliyetlerini gerekçe gösterdi.