Macfit'tin müşterilerine habersiz uyguladığı fahiş zam kriz çıkardı

Türkiye'nin bir çok yerinde fitness merkezleri olan ünlü spor salonu Macfit, müşterileriyle mahkemelik oldu. Üyelik ücretlerine fahiş zam yapan ve bu zamlı ücretleri müşterilerle anlaşma dahilinde olan kredi kartı otomatik ödemeleri kapsamında habersiz çekerek müşterileri zor durumda bıraktı. Şirket şikayet yağmuruna tutulurken zamlı abonelik ücretini geri isteyen müşteriler şirketten olumsuz yanıt aldılar.
ÜYELER SOLUĞU MAHKEMEDE ALDI!
Sosyal medya hesaplarından organize olan bir çok üye konuyu tüketici mahkemelerine taşırken söz konusu olay karşısında açıklama yapan şirket yetkilileri uygulanan zam oranı için gider ve maliyetlerini gerekçe gösterdi.
Son Güncelleme: 17.01.2021 20:48