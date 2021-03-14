Lütfen Platformu ve Dijital mektup nedir? Dijital mektup nasıl gönderilir?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'da sıra dışı bir paylaşım yayınladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarına dijital mektuplar gönderebileceklerini söyledi. Dijital mektup nedir? Nasıl dijital mektup gönderilir? Lütfen Platformu nedir? Soruları merak edilmeye başlandı.

Dijital mektup nedir?

Sağlık çalışanlarını yeni tip koronavirüs salgını (Kovid-19) konusunda bu kadar sıkı çalışmalarından dolayı tebrik etmek için oluşturulan dijital mektup sayesinde vatandaşlar sağlık çalışanlarına ve hastanelere teşekkür edebilecek ve çalışanlara dijital olarak mektuplar ulaştırılacaktır.

Söz konusu web sitesinde yer alan açıklama şu şekildedir:

"Dijital Mektup, salgın sürecinde canla başla mücadele veren sağlık çalışanlarına teşekkür edilmesini teşvik eden bir mecradır. Mart 2020 tarihinden itibaren salgınla mücadelede aktif rol oynayan sağlık çalışanlarımıza ve hastanelerimize teşekkür etmek için oluşturulan Dijital Mektup çalışması sayesinde, mektuplarınız sağlık çalışanlarımıza dijital olarak ulaştıracaktır."

Dijital mektup nasıl gönderilir?

1. Mektubun içeriğini zarfın içindeki kağıda yazın.

2. Mektubu tamamladıktan sonra "GÖNDER" düğmesine tıklayın.

3. Açılan formda gerekli bilgileri doldurun.

4. Mektubunuzu herhangi bir sağlık çalışanına veya kuruma gönderebilirsiniz.

5. Son olarak, gönder düğmesine tıklayın.

Mektubunuz alıcı kuruma iletildikten sonra size bir bilgilendirme e-postası gönderilecektir.

Lütfen platformu nedir?

Lütfen Platformu, temel değerlere olan sorumluluk, yardımseverlik, adalet, özgüven, liderlik, dostluk, dürüstlük, sabır, saygı, özdenetim gibi temel değerlerimiz hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek için sivil toplum kuruluşları tarafından bağımsız bir yapıda oluşturulmuştur.

Lütfen platformu, bir salgın sırasında hem bireysel hem de sosyal sorumluluk almamız gerektiğinden yola çıkarak, salgın anında farkındalık yaratacak araştırmalar yapmayı hedeflemektedir.