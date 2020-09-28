Lüks spor salonunda soyunma odasına kamera yerleştiren sapık, 30 kadını röntgenledi

İstanbul Şişli’de alışveriş merkezindeki lüks spor salonunda çalışan bir kişinin soyunma kabinine yerleştirdiği gizli kamerayla müşteri ve kadın personeli röntgenlendiği ortaya çıktı. Spor salonundaki arkadaşlarını kamera kaydına alan sapık tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Spor salonu görevlisi bir kadın, Halil İbrahim A. Adlı kişinin kadın soyunma odasına girmesinden rahatsız olup şüphelendi.

Genç kadın, çalışma arkadaşlarını yanına alıp İbrahim A.’nın kabini röntgenlediğini öne sürerek telefonunu istedi. Genç adamın direnç göstermesi üzerine spor salonu çalışanları telefonu zorla ele geçirdi. Bu esnada hızla bilgisayara oturan İbrahim A.’nın telefonunda bulunduğu videoları bulut sisteminden sildiği ortaya çıktı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheli mahkemede verdiği ifadede spor salonu çalışanlarının kendisini yakaladığını ve yaptığından dolayı pişman olduğunu söyledi. Sanık, ‘’Özel Hayatın Gizliliği’’ ve ‘’Özel Hayata İlişkin Ses ve Görüntüleri İfşa Etmek’’ suçlarından tutuklandı.