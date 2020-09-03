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Lüks rezidansta acı olay! Başına 15.kattan aşağı cam düştü

Bahçelievler'de bir rezidansa ev bakmak için giden Soner Elveren'in başına cam düştü.!5. kattan aşağı düşen cam genç adamın yaşamını kaybetmesine sebep oldu.

03 Eylül 2020 Perşembe 13:45
Lüks rezidansta acı olay! Başına 15.kattan aşağı cam düştü
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Dün akşam saatlerinde İstanbul Bahçelievler mevkiinde lüks bir rezidansta meydana geldi. Grafiker olarak çalışan Soner Elveren ev bakmak için gittiği sitenin 15. Katından aşağı kafasına cam düşerek yere yığıldı. Çevre sakinleri tarafından hemen olay yerine gidilerek polis ve sağlık ekipleri arandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Elveren’in hayatını kaybettiği anlaşıldı.


Olay ile ilgili inceleme başlatılırken Elveren’in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olan genç adamın feci ölümü herkesi şok ederken polisin olay ile ilgili  soruşturması devam ediyor.



Son Güncelleme: 03.09.2020 13:45
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Anahtar Kelimeler:
Cam Düştüİhmal
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