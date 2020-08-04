Lübnan'da şiddetli patlama!

Lübnan’da meydana gelen şiddetli patlama eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelirken ilk raporlara göre, eski başbakanın evinde ve patlamanın meydana geldiği yerin çevre binalarda büyük hasar oluştu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamam birçok vatandaşın yaralandığı söylendi.

Patlamadan hükümet binası çok büyük zarar görürken elektirik kablolarında meydana gelen hasarlar sonucu büyük bir kısma elektrik verilemedi.

Yaşanan olayın limanda var olan bir patlayıcı deposunda olduğu belirtilirken eski başbakanın evinde büyük hasar oluştu.