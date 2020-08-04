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Lübnan'da şiddetli patlama!

Lübnan'da Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada bir çok sayıda kişi yaralanarak çevre hastanelere kaldırıldı.

04 Ağustos 2020 Salı 21:21
Lübnan'da şiddetli patlama!
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Lübnan’da meydana gelen şiddetli patlama eski Başbakan Saad el-Hariri'nin evi yakınlarında meydana gelirken ilk raporlara göre, eski başbakanın evinde ve patlamanın meydana geldiği yerin çevre binalarda büyük hasar oluştu.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamam birçok vatandaşın yaralandığı söylendi.


Patlamadan hükümet binası çok büyük zarar görürken elektirik kablolarında meydana gelen hasarlar sonucu büyük bir kısma elektrik verilemedi.

Yaşanan olayın  limanda var olan bir patlayıcı deposunda olduğu belirtilirken  eski başbakanın evinde büyük hasar oluştu.



Son Güncelleme: 04.08.2020 21:21
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Anahtar Kelimeler:
Lübnanda Patlama
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