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LPG’li araçların AVM otoparklarına girmesi ilişkin karar yayınlandı

LPG’li araç AVM otoparkı kullanabilir mi, karar yayınlandı. LPG’li araç sahiplerinin merakla beklediği LPG’li araçların AVM otoparklarına girmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.

23 Kasım 2020 Pazartesi 17:40
LPG’li araçların AVM otoparklarına girmesi ilişkin karar yayınlandı
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LPG’li yani tüplü olarak bilinen araçlar hakkında yeni kararlar alınıyor. LPG’li araçların bazı durumlarda tehlikeli olabilme durumu nedeniyle yeni kararlar alındı. Alınan kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı.

LPG’li araçlar AVM otoparklarına girecek


Daha önce alınan kararlara göre AVM otoparklarına LPG’li araçların girmesi yasaklanmıştı. Yeni düzenleme sonrası LPG’li araçların AVM otoparklarına girmesine karar verildi. Ancak otoparka girecek LPG’li araçların belirli şartlara uygun olması gerekiyor. Bu şartların başında ise fabrika çıkışlı LPG’li aracın olması veya aracın tüp kısmının belirlenen standartlarda olması geliyor.

Ayrıca LPG’li araçların girebileceği otoparkların düzenlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kapalı otoparkların bodrum katının LPG’li araçlara özel olarak hazırlanması istendi.

LPG’li araç riskli mi?

Artan akaryakıt fiyatları nedeniyle birçok kişi LPG’li araçlara yöneliyor. Bu nedenle birçok araç firması fabrika çıkışlı olarak LPG’li araçlar üretiyor. Bilinenin aksine LPG’li araçlar büyük riskler taşımıyor. LPG yanıcı bir madde olsa dahi benzinde bir o kadar yanıcı bir maddedir. Buradaki fark araca yapılan benzin girişlerini montajından sorun olmamasıdır. Araçların depo kısımlarının kontrol edilmesi ve belirlenmiş kurallara göre montajlanması gerekmektedir. Bu şekilde düzenlenen araçlarda büyük riskler yer almaz.



Son Güncelleme: 23.11.2020 17:40
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Anahtar Kelimeler:
LpgAraçBenzin
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