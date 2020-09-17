LPG'li araç sahiplerini heyecanlandıran açıklama geldi! Artık AVM otoparklarına giriş yapılabilecek

Ülkemizde benzin fiyatlarının pahalı olmasından dolayı benzine göre daha avantajlı olan lpg'li araç kullanan vatandaşların sayısı milyonları geçiyor.Ancak lpg'li araç kullanan vatandaşların şehir merkezlerindeki AVM otoparklarına giriş yapamaması yüzünden vatandaşlar ve AVM'ler oldukça şikayetçiydi.
Konuyla ilgil olarak önemli bir açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan az önce geldi.
Ayrıca Bakan Kurum yapılacak düzenleme ile lpg'li araçların hangi şartlarda avm otoparkına gireceklerini avm'lere ilan edeceklerini açıkladı. Öte yandan avm otoparklarının lpg'li araçlara uygun olduğununda resmi olarak belgelendirileceğini sözlerine ekledi.
Uygulamanın önümüzde günlerde başlaması bekleniyor.