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LPG'li araç sahiplerini heyecanlandıran açıklama geldi! Artık AVM otoparklarına giriş yapılabilecek

Lpg'li araç sahiplerini heyecanlandıran açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi. Kurum artık bu araçların AVM otoparklarına girebileceğini duyurdu. İşte detaylar..

17 Eylül 2020 Perşembe 13:57
LPG'li araç sahiplerini heyecanlandıran açıklama geldi! Artık AVM otoparklarına giriş yapılabilecek
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Ülkemizde benzin fiyatlarının pahalı olmasından dolayı benzine göre daha avantajlı olan lpg'li araç kullanan vatandaşların sayısı milyonları geçiyor.Ancak lpg'li araç kullanan vatandaşların şehir merkezlerindeki AVM otoparklarına giriş yapamaması yüzünden vatandaşlar ve AVM'ler oldukça şikayetçiydi.

Konuyla ilgil olarak önemli bir açıklama Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan az önce geldi.


Kurum yapmış olduğu açıklamada lpg'li araçların AVM otoparklarına giriş ile ilgili olara bir çalışmada sona gelindiğini artık gerekli işlemleri yapılmış ve muayeneden geçmiş lpg'li araçların avm otoparklarına giriş yapabileceğini duyurdu.

Ayrıca Bakan Kurum yapılacak düzenleme ile lpg'li araçların hangi şartlarda avm otoparkına gireceklerini avm'lere ilan edeceklerini açıkladı. Öte yandan avm otoparklarının lpg'li araçlara uygun olduğununda resmi olarak belgelendirileceğini sözlerine ekledi.

Uygulamanın önümüzde günlerde başlaması bekleniyor.



Son Güncelleme: 17.09.2020 13:57
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