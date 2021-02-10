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Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

Pandemi sürecinde en fazla zorlanan kesim olan esnaflar lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? sorusunu araştırmaya devam ediyor. Konuya dair açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 02:32
Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?
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Pandemi nedeniyle kapatılan restoranların ne zaman açılacağı merak ediliyor. İş yapamadıkları için zor zamanlar geçiren esnafın ne zaman iş başı yapacağı merak edilirken en merak edilen soru restoranların ne zaman açılacağı oldu.

Koronavirüs sürecinde en çok zorlanan kesim esnaflar olurken dükkanlarını açamadıkları için zor zamanlar geçiren esnaflar restoran ve işletmeler ne zaman açılacak sorularını araştırıyor.

Lokantalar ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan kabine toplantısında konu ele alınırken toplantı sonrasında Başkan Erdoğan ‘Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak azaltılması ilgili takvimi de başlatmak planlarımız arasında.’ Açıklamalarında bulundu.

 



Son Güncelleme: 10.02.2021 02:32
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CumhurbaşkanıKabine ToplantısıKafeRestoranLokantaNe ZamanAçılacak
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