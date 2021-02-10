Lokanta ve restoranlar ne zaman açılacak?

Pandemi nedeniyle kapatılan restoranların ne zaman açılacağı merak ediliyor. İş yapamadıkları için zor zamanlar geçiren esnafın ne zaman iş başı yapacağı merak edilirken en merak edilen soru restoranların ne zaman açılacağı oldu.

Lokantalar ne zaman açılacak?

Koronavirüs sürecinde en çok zorlanan kesim esnaflar olurken dükkanlarını açamadıkları için zor zamanlar geçiren esnaflar restoran ve işletmeler ne zamansorularını araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde toplanan kabine toplantısında konu ele alınırken toplantı sonrasında Başkan Erdoğan ‘Vakaların belirli sayının altına düşmesiyle birlikte esnaflarımıza yönelik kısıtlamaların kademeli olarak azaltılması ilgili takvimi de başlatmak planlarımız arasında.’ Açıklamalarında bulundu.