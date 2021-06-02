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Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in katili kim, bulundu mu?

2018 senesinde tüm ülkeyi üzen cinayette Ağrı'da kaybolan ve 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in otopsi raporu ortaya çıktı. Birçok kişinin merak ettiği 'Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in katili kim, bulundu mu?' sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.

02 Haziran 2021 Çarşamba 15:31
Leyla Aydemir ne zaman, nasıl öldürüldü? Leyla Aydemir'in katili kim, bulundu mu?
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Ağrı'da ailesi ile yaşayan 4 yaşındaki Leyla Aydemir, 2018 senesinde ortadan kaybolmuş ve 18 gün sonra cansız bedeni bulunmuştu. Aydemir'in cinayet davası uzun süre sürmüş ve küçük kızın feci şekilde öldürülmesi çok konuşulmuştu. Avukat Ayşegül Aydoğan, savcı ve hakimin Adli Tıp raporunda bir detayı gözden kaçırdığını ifade ederken bu detayın küçük kızın öldürülmeden önce cinsel istismara uğradığını belirtti.

Leyla Aydemir ne zaman öldürüldü?

Ağrı'da yaşayan Şükran ve Nihat Aydemir çiftinin yedi çocuğundan altıncısı olan dört yaşındaki Leyla Aydemir, 2018 senesinde Ramazan Bayramı için geldikleri dedesinin yaşadığı Bezirhane köyünde, 15 Haziran 2018 tarihinde kaybolmuştu. Tüm Türkiye küçük kızı bulmak için seferber olmuş ve Müge Anlı’da programında konuyu ele almıştı. Leyla, kaybolmasından 18 gün sonra, köye üç kilometre uzaktaki Kurudere’de bulunmuştu.

Leyla Aydemir’in katili kim ?

Dört yaşındaki Leyla Aydemir cinayeti ile ilgili başlayan soruşturma sonucunda gözaltına alınan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, 18 Temmuz’da  'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine girmişti.

Leyla Aydemir’in otopsi raporun ne çıktı?

Leyla Aydemir'in ölümü sonrasında hazırlanan bilirkişi raporunda, otopside cilt bütünlüğünün korunduğu, kafa, göğüs ve batın boşluğunda kanama, iç organ ve büyük damar yaralanmasının tanımlanmadığı ifade edilmiş, cesedin iskelet sisteminin sağlam bulunduğu fakat çürüme nedeni ile yumuşak dokularda ayrıntılı travmatik değişim analizi yapılmadığı, istismara ve farklı bir DNA'ya yönelik herhangi bir bulguya rastlanmadığı belirtilmişti.

Fakat bugün ortaya çıkan Adli Tıp Raporu'nda 'Anal ve genital bölge muayenesinde hymen açıklığının 1 cm olduğu, duhule müsait olmadığı, hymen üzerinde belirgin yırtık veya çentik gözlenmedi, posterior forşette (genital bölgede) zorlama izi olabilecek kırmızı renkli lezyonlar olduğu görüldü' ibarelerine yer verildi.


Son Güncelleme: 02.06.2021 15:31
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