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Levent Gültekin kimdir, kim neden saldırdı?

Halk TV ekranlarında Murat Sabuncu ile İki Yorum programının sunuculuğunu üstlenen Levent Gültekin, Halk TV binasına giderken 25 kişilik bir grup gencin saldırısına uğradı. Gültekin yaşadığı anları programda anlattı.

09 Mart 2021 Salı 03:01
Levent Gültekin kimdir, kim neden saldırdı?
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Gazeteci Levent Gültekin’in bir programa katılmak için kanala giderken saldırıya uğradığı öğrenildi.

Olay Levent Gültekin’in Halk TV’de katıldığı Murat Sabuncu ile beraber sundukları programa giderken yaşandı. Halk TV’nin Bakırköy’de bulunan binası önünde saldırıya uğrayan Gültekin konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Levent Gültekin’e kim saldırdı?

Twitter’dan olayı anlatan Levent Gültekin, 25 kişiden oluşan bir grubun saldırısına uğradığını sağlık durumunun iyi olduğunu ve birazdan programda detayları paylaşacağını anlattı.

Programda olayın detaylarını paylaşan Levent Gültekin, daha önce de sosyal medya üzerinden fazlaca tehdit aldığını açıkladı. Gültekin ayrıca taksiden indiği anda bir grubun onu takip ettiğini fark ettiğini, o hızlı adımlarla yürüdükçe onların da hızlandığını açıkladı.

Sözlerine devam eden gazeteci, kanala yaklaşmışken sokağın dört köşesinde bulunan 15-20 kişinin kendisine saldırdığını anlattı. Savcılığa şikayette bulunan Gültekin’e saldıran kişilerin yakalanması için Başsavcılık soruşturma başlattı.

 



Son Güncelleme: 09.03.2021 03:01
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Anahtar Kelimeler:
LeventGültekinSaldırı
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