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Left 4 Dead 2 The Last Stand güncellemesi çıktı! Güncelleme ile gelmiş olan yenilikler neler?

Left 4 Dead 2 The Last Stand güncellemesi nedir, 2009 yapımı hayatta kalma oyunu olan ve hâlâ daha oyuncu kitlesine sahip olan Left 4 Dead 2 için çıkan The Last Stand güncellemesi ile gelecek olan yenilikler oyuncular tarafından merak ediliyor.

25 Eylül 2020 Cuma 17:04
Left 4 Dead 2 The Last Stand güncellemesi çıktı! Güncelleme ile gelmiş olan yenilikler neler?
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Türünün en beğenilen oyunlarından biri olan Left 4 Dead 2 yeni gelecek olan The Last Stand güncellemesi ile bilgisayar oyuncularıyla tekrar buluşuyor. Oynanış ve karakterler ile ilgili bir çok değişiklikte bu yapılan güncellemenin içinde. Valve oyun şirketi tarafından geliştirilen ve yayınlanan Left 4 Dead 2, 2009 senesinin Kasım ayında bilgisayar oyuncularının beğenisine sunulmuştu. Oyun oynanışı, hikayesi ve çoklu oyunculu olarak oynanabilmesi ile yerini korumuş ve hala sevilen FPS türü oyunlarından biri olarak kalmayı başarmıştır. Left 4 Dead 2 oyununda ise birden fazla mod ile ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza oyun içinde bulunan 4 karakterden birini seçerek zombi kıyameti sonrasında Savannah adlı küçük bir kentten New Orleans şehrine kadar uzanan zorlu 5 bölümde hayatta kalmaya çalışılıyordu. Oyun içinde bölümleri geçmeye çalışırken karakteriniz belirli yerlere girer ve orada silah takviyesi ile birlikte balta, beyzbol sopası veya elektrikli testere gibi yakın dövüş aletleri alabilirdi, zombiler ile gereceğiniz mücadelede mühimmat ve silah dışında ağrı kesiciler, adrenalin şırıngası gibi bir çok sağlık ürünü de alınabiliyordu.

Left 4 Dead The Last Stand:

Yeni yayınlanan Left 4 Dead 2 güncellemesinde ilk dikkat çeken güncellemenin Valve tarafından yapılmaması. The Last Stand adlı güncelleme Valve şirketinin onayı ile yaklaşık olarak 32 kişinin bulunduğu topluluk üyelerince geliştirilmiş ve oyuncuya sunulmuş. Genel olarak güncellemeye bakıldığında ise; sonsuz silah üretiminde yaşanan sorunlar, yeniden doğma alanlarında yaşanan arızalar, oyun içi hile kullanımı ve güvenlik açıkları gibi birden fazla sorun çözüme kavuşuyor. Kullanıcı ve online versus kullanıcı panelinde yapılan iyileştirmeler ve yeni 26 adet harita hayatta kalma moduna geçiriliyor, yakın mesafe mücadeleler için yeni yakın dövüş silahları, yeni Scavenge modu mücadele alanları, Counter Strike silah entegrasyonları , yepyeni mutasyona uğramış yaratıklar ve daha önceden kullanılmamış karakterler arasında konuşma metinleri ve animasyonlar. Güncellemenin eksi tarafı ise tek oyunculu modun özel oyun olarak değiştirilmesi. Hayatta kalma modunda savaştıktan sonra tekrar bir oyun atma isteğiniz olursa diye bir özellik daha sunuluyor. Left 4 Dead oyununu yad etmek, yeni modları görmek ve daha oynamamış olanlar için ise harika bir fırsat Steam tarafından sağlanıyor. Bu hafta sonu ücretsiz olarak oyunun keyfini çıkartabilir ardından oyunu almak istediğiniz taktirde ise %80 oranında indirim fırsatlarından yararlanabilirsiniz. Ama size önerimiz Steam mağazaları üzerindeki %55 oranı ile indirime girmiş olan Left 4 Dead Bundle satın almanızdır. Böylece ek olarak Left 4 Dead 2 Game Of The Year Edition’ dan da yararlanabilir ve oyunun keyfini çıkartabilirsiniz.


 

 

 




Son Güncelleme: 25.09.2020 17:04
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