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Lebaleb nedir, ne demek? Lebaleb TDK anlamı

Sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer alan ‘Lebaleb’ vatandaşların dikkatini çekiyor. Lebaleb kelimesinin ne anlama geldiğini merak eden sosyal medya kullanıcıları araştırmaya koyuldu. Lebaleb nedir? Lebaleb TDK anlamı

20 Şubat 2021 Cumartesi 17:52
Lebaleb nedir, ne demek? Lebaleb TDK anlamı
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Tarihten bugüne kadar birçok savaş gören Türkiye, ticaret gibi pekçok anlaşma sonucunda dostluk ilişkileri kurduğu devletlerde olmuştur. Kurulan ilişkiler sonucunda 2 kültürün birbirini etkilemesi sonucu dillerde bu sayede birbirine karışmıştır. Farklı dillerden yapılan kültür alışverişleri sonucunda günümüze kadar gelen Lebaleb kelimesi ne demek? Sosyal medyada gündem olan bu kelime hangi kültürden geldi Lebaleb hakkında merak edilenler...

Lebaleb ne demek?

Farsçada ‘ağzına kadar dolu’ anlamı taşıyan Lebaleb TDK sözlüğünde 2 anlamı yer almaktadır.

1.eskimiş, silme

2. Tıklım tıklım



Son Güncelleme: 20.02.2021 17:52
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Anahtar Kelimeler:
LebalebTdkFarsça
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