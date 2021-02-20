Lebaleb nedir, ne demek? Lebaleb TDK anlamı

Tarihten bugüne kadar birçok savaş gören Türkiye, ticaret gibi pekçok anlaşma sonucunda dostluk ilişkileri kurduğu devletlerde olmuştur. Kurulan ilişkiler sonucunda 2 kültürün birbirini etkilemesi sonucu dillerde bu sayede birbirine karışmıştır. Farklı dillerden yapılan kültür alışverişleri sonucunda günümüze kadar gelen Lebaleb kelimesi ne demek? Sosyal medyada gündem olan bu kelime hangi kültürden geldi Lebaleb hakkında merak edilenler...

Lebaleb ne demek?

da ‘ağzına kadar dolu’ anlamı taşıyan Lebalebsözlüğünde 2 anlamı yer almaktadır.

1.eskimiş, silme

2. Tıklım tıklım