Laleli Taş Han kime satıldı, otel mi olacak?

Gayrimenkul dışında turizm yatırımları da yapan Keten Grup, İstanbul’daki en köklü anlar arasında yer alan Laleli Taş Han’ı otel yapıyor.

Muhteşem Yüzyıl, Binbir Gece gibi pek çok dizi ile filmin çekildiği han, 100 milyon liralık bir yatırım ile orijinali bozulmadan restore edilecek.

Üst segmente hizmet edecek

Keten Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Keten, “2 avlusu bulunan han, uzun süredir atıl olarak bekliyordu. Bizler restorasyon yatırımlarının karşılığında oteli uzun süreli olarak kiraladık. Hanın bir sene içerisinde müşterileri ağırlamasını hedefliyoruz.” İfadelerini kullandı.

6000 metrekarelik hanı 59 odadan oluşan bir otel yaparak üst segment kitleye hizmet vermesi için planladıklarını belirten Keten, “Gecelik konaklama ücretini, İstanbul ortalamasının üç katı olarak düşündüğümüz otelde genel olarak K. Avrupa ile Amerikalı turistleri ağırlamayı amaçlıyoruz” dedi. 2 avludan oluşan hanın avlularından bir tenisini kültür sanat mekanı olarak değerlendireceklerini belirten Keten, bu konudaki hazırlıklar ile girişimlerin devam ettiğini söyledi.

İstanbul’daki ilk otelleri olan Keten Suites Taksim’i, 2015 senesinde Şişli Elmadağ CD. Üstünde açtıklarını belirten Keten şu ifadeleri kullandı: “Apart otelimizde 87 oda ile 400 yatak bulunuyor. Turizm açısından gayet memnunduk. Pandemi sürecindeyse beklediğimiz kar oranlarından uzak olduk ancak yine de kapatmadı. Bundan dolayı 2. Yatırımımızı devreye soktuk.”