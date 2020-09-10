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Laf atma kavgası kötü sonuçlandı... Biri hamile kadın 3 kişi hasar aldı

Aydın'ın Efeler bölgesinde yaşanan olayda biri hamile kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı, sözlü olarak sataşma ile başlayan kavganın detayları okuyucu tarafından merak ediliyor.

10 Eylül 2020 Perşembe 23:26
Laf atma kavgası kötü sonuçlandı... Biri hamile kadın 3 kişi hasar aldı
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Gece geç saatlerde Efeler ilçesinde gerçekleşti. Efeler Gençlik Caddesinde meydana gelen olayın başlama nedeni gruplardan birinin diğerine sözlü olarak sataşmasıydı. İki grubun arasında çıkan tartışma kısa bir zamanda alevlendi ve yumruklu arbedeye dönüştü, kavga esnasında biri hamile kadın olmak üzere 3 kişi hasar aldı. Çevredeki vatandaşın şikayetleri üzerine emniyet güçleri devreye girdi. Kavga esnasında gelen emniyet ekipleri öncelikle arbedeyi önlemeye çalıştı. Polise zorluk çıkartan şüpheliler gözaltı için kelepçelenirken, arbedede yara alan hamile kadın B.D ve diğerleri B.K., M.Y. acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin  ardından hastaneye götürüldü.


Emniyet güçleri Efeler Gençlik Caddesi ve etrafında geniş çaplı soruşturmayı yürütmeye devam ediyor.



Son Güncelleme: 10.09.2020 23:26
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Aydında Kavga HaberleriLaf AtmakLaf Atma Cezası
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