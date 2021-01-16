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KYK memur alımı için son 4 gün

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) KPSS'den en az KPSSP3 puan türünden 60 alan 270'i kadın ve 230'u erkek olmaz üzeri toplamda 500 memur alım başvuruları devam etmektedir. KYK memur alımı ile ilgili tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

16 Ocak 2021 Cumartesi 20:42
KYK memur alımı için son 4 gün
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270'i kadın ve 230'u erkek olmaz üzeri toplamda 500 memur alacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) başvuranlardan en az KPSS'de 60 puan almalarını istemektedir. Türkiye'nin farklı şehirlerinde KYK Yurt Yönetim Personeli olarak görev yapacak adaylar için başvuru şartları ve başvuru şekilleri ile ilgili tüm detaylar açıklanan ilanda paylaşılmıştır. 

Memur alım başvuruları hangi tarihler arası yapılacak?

4 Ocak 2021 tarihinde başlayan KYK Yurt Yönetim Personeli alım başvuruları 20 Ocak 2021 tarihinde sona erecektir. KYK Yurt Yönetim Personeli alım başvuruları yapmak isteyenler 'basvuru.gsb.gov.tr' adresinden 'Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alım Sınav Başvuru Formu' doldurularak başvurularını gerçekleştirebilir. Başvurular için son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ve mezun olduğunu gösteren diploma ya da doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi gerekmektedir. 

Memur alımı için gerekli şartlar nelerdir?

KYK Yurt Yönetim Personel alım başvurusu yapmak için: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, üniversitede en az lisans düzeyinde mezun olmak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 2020 yılında yapılan KPSS sınavı (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almak, 35 yaşından büyük olmamak, SGK emeklilik maaşı almamak (Dul ve yetim maaşı hariçtir.), görevini devamlı ve tam zamanlı yapmaya engel durumu ve hastalığının bulunmaması lazımdır.

 

KYK Memur alımı resmi ilanını görmek için tıklayınız. 

 

 

 



Son Güncelleme: 16.01.2021 20:42
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Anahtar Kelimeler:
KYKPersonel Alımı
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