KYK memur alımı başvuruları bitti mi? 500 memur alımı başvuru şartları ve kontenjanlar

Kredi Yurtlar Kurumu memur alımı başvuruları bugün sona erdi. 4 Ocak tarihinde başlayan başvurular 20 Ocak saat 17:00’de sona erdi. Başvurular “basvuru.gsb.gov.tr” adresi üzerinden gerçekleştirildi. KYK memur alımı başvurusu yapan adaylar alımlarda aranan şartları araştırmaya başladı.

KYK memur alınlarında genel olarak aranan şartlar şu şekildedir;

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve

7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

3. Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,

4. 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,

5. Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 65 yaşından büyük olmamak,

6. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

7. Görevini devamlı yapmaya engel hastalığı bulunmamak,

8. Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

Yukarıdaki şartlara uygun olan adaylar kendilerine uygun olan kontenjanları tercih edebiliyor. Alım yapılacak olan kontenjanlar ise aşağıda yer almaktadır.