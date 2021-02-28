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Kuzgun Acar kimdir, nereli? Google Kuzgun Acar'ı neden Doodle yaptı?

Google Kuzgun Acar’ı ana ekranından yayınladı. Kullanıcılar Kuzgun Acar kimdir, Google Kuzgun Acar’ı neden Doodle yaptı sorularını araştırmaya başladı.

28 Şubat 2021 Pazar 00:55
Kuzgun Acar kimdir, nereli? Google Kuzgun Acar'ı neden Doodle yaptı?
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Türkiye’nin en ünlü heykeltraşlarından biri olan Kuzgun Acar, vefatının 45.yılında Google tarafından anıldı. Google arama ekranının Kuzgun Acar’ın fotoğrafına yer verildi. Kuzgun Acar, 28 Şubat 1928 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş, 3 Şubat 1976 yılında vefat etmiştir.

Kuzgun Acar, Türkiye’ çağdaş heykel sanatının öncü isimlerinden biri olarak kabul görmektedir.

Kuzgun Acar kimdir?

28 Şubat 1928 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Abdülahet Kuzgun Acar, yoksul bir ailede doğmuştur. Sultanahmet Ticaret Lisesi’ndeki eğitiminin ardından 1948 yılında İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi heykel bölümüne girmeyi başaran Kuzgun, Rudolf Belling’den eğitim almıştır. Öğrencilik yıllarında Bara’nın sanat anlayışından çok etkilenen Kuzgun, soyut çalışmalara ağırlık verdi. 1953 yılında eğitimini tamamlayan Kuzgun Acar, mezun olduğu yıl kişisel sergisini açtı. Demir, çivi, tel ve ahşap malzemeleri kullanan Kuzgun Acar, çok sayıda heykel ortaya çıkardı.

Kuzgun Acar’ın çivi kullanarak hazırladığı çalışma, 1961 yılında Paris Bienali’de birinci oldu. Bu başarıyla adını duyuran Kuzgun Acar, aldığı burs sayesinde Fransa’ya gitti ve burada Paris Moden Sanatlar Müzesi’nde sergi açarak adını Avrupa’da duyurmayı başardı.

Ünlü heykeltraşın en önemli eserlerinde ikisi 1966 yılında yaptığı İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’ndaki Kuşlar heykeli ile Ankara Kızılay’daki Türkiye Heykeli’dir. Sinemaya da yakından ilgi duyan Acar, 1966 yılında Sinema Takın topluluğuyla birlikte belgesel filmler hazırladı.

1960’lı yılların sonuna doğru siyasete atılan Acar, Türkiye İşçi Partisi’nde girdikten sonra eserlerine alıcı bulamadı ve yaşamını sürdürmek için balıkçılık, meyhanecilik gibi işlerde çalıştı. Usta sanatçının vefatından önce yaptığı son çalışmaları DİSK-Maden-İş’in Gönen’deki eğitim ve dinlenme tesislerinin duvarına yaptığı duvar heykeli, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne alınan üç metal heykeli, Gülhane Parkı'na konulan "50. Yıl Heykeli", ölümünden kısa bir süre önce tamamladığı Antalya'daki Haşim İşçan Anıtı, Bayrampaşa Belediyesi için hazırladığı Mustafa Kemal Anıtı’dır. 

Son olarak Marmara Adası için özel olarak bir heykel hazırlığına girişen Kuzgun Acar, bu çalışmasını merdivenden düşüp, beyin kanaması geçirmesi sonucu 4 Şubat 1976 yılında hayata gözlerini yumdu. Kuzgun Acar yaşamı boyunda çok sayıda heykel hazırlamış ve bu eserler Türkiye’nin en önemli kurum ile yerlerine koyulmuştur. Bir halk adamı olarak hayatını sürdüren Kuzgun Acar, eserlerindeki bağımsız ve özgür ruhu hayatına da yansıtmıştır. Sanat camiasında önemli bir yer edinen ve çok önemli sergilerin en önemli isimlerinden biri olan Acar, vefatının ardından arkasında çok sayıda eser bıraktı. Eserleri arkasından gelen gençlere ilham kaynağı olmuştur.



Son Güncelleme: 28.02.2021 01:34
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GoogleKuzgun Acar
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