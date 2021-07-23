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Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı.

23 Temmuz 2021 Cuma 15:30
Kuzey Marmara Otoyolu’nda korkunç kaza: 1 ölü, 4 yaralı
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Kuzey Marmara Otoyolu Sevindikli gişeler bölgesinde Ankara yönünde hareket halinde olan otomobil bariyerlere çarptı. Araç sürücüsü Bedrettin Çağatay Yılmaz’ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kazanan gerçekleştiği öğrenildi.

Çarpışmanın etkisiyle çelik bariyerler söküldü ve yola döküldü. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan araç sürücüsüne olay yerine ilk müdahalede bulundu. Uzun süre kalp masajı yapılan Bedrettin Çağatay Yılmaz maalesef kurtarılamadı. Kazada yaralanan diğer 4 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü şekilde sağlandı. Yolun temizlenmesinin ardından trafik normal akışına döndü.


Son Güncelleme: 23.07.2021 15:30
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Anahtar Kelimeler:
KazaKuzey Marmara Otoyolu
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