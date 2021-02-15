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Kuvel Kalesi gerçekte nerededir? Kuvel Kalesi hangi ildedir, haritadaki yeri ve konumu

Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi gerçekte nerededir? Kuvel Kalesi hangi ildedir? Kuvel Kalesinin haritadaki yeri nerededir? Kuvel Kalesinin konumu nedir? Kuvel Kalesinin tarihi nedir? Herkesin Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde de görmüş olduğu Kuvel Kalesi herkesin merakla araştırdığı bir yer oldu. Herkes Kuvel Kalesinin nerede olduğunu ve tarihini merakla araştırıyor.

15 Şubat 2021 Pazartesi 23:18
Kuvel Kalesi gerçekte nerededir? Kuvel Kalesi hangi ildedir, haritadaki yeri ve konumu
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Kuvel Kalesi Gerçekte Nerededir? Kuvel Kalesi Hangi İldedir, Haritadaki Yeri Ve Konumu

Kol Kalesi adıyla bilinen Kuvel Kalesinin nerede olduğu herkes tarafından merakla araştırılıyor. Kuvel Kalesi Orta Çağ Gürcü kalesidir. Kveli kalesi olarak da anılan kale, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde de geçen Kuvel kalesinin nerede olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.

10. yüzyıl kaynaklarında yer alan Kuvel Kalesi, günümüzdeki durumunda oldukça büyük bir oranda deforme olmuştur. Gürcistan sınırına yakın olan Türkiye’nin kuzeydoğusunda yer alan Kuvel Kalesi pek çok savaş ve kuşatmalar yaşamıştır. Selçuklu sultanı Alp Arslan tarafından ele geçirilmiştir.

Kuvel Kalesi Nerede Bulunuyor?

Kol Kalesi olarakta biline Kuvel Kalesi Türkiye’nin sınırları içerisinde yer alan Yalnızçam Dağları’nın zirvesinde, Kolköy köyünde yer alan Orta Çağ Gürcü kalesidir. Kveli Kalesi veya Kuveli Kalesi olarak da bilinir. Türkçe "Kol" adı "Kveli" ya da "Kueli"den gelir. Günümüzde Gürcistan sınırına yakın olan Türkiye'nin kuzeydoğusundaki Ardahan ilinin Posof ilçesinde Kolköy köyündedir.

Kuvel Kalesinin Geçmişi

Kol Kalesi, artık büyük ölçüde harap oldu. İlk kez 10. yüzyılın başlarında Gürcüce yazılan haber metninde Stepane Mtbevari'nin Gürcü kaynaklarından Azerbaycan Emiri Yusuf Ibn Abi'l-Saj-Abu l'K'asim'in işgal ordusuna direniş yeri olarak Gobron'un tutkusu bahsedilir. Bu kaynağa göre, Kol Kalesi 28 günlük kuşatma sonrasında düştü ve ayrıcalıklı bir Hristiyan olan Gürcü komutanı Gobron, İslam'a geçmeyi reddettiği için öldürüldü. Kol Kalesi, 920'li yıllara gelindiğinde, Constantine Porphyrogennetos'un (VII. Konstantin) De Ceremoniis'inde Kouel (Κουελ) olarak adlandırılan ve kaleden sonra adlandırılan bir Gürcü dükkanı olan Javakheti'nin baş kalesi olarak ortaya çıkmıştı. Bu pasajda VII. Konstantin, Profesör Cyril Toumanoff'a göre Gürcistan Bagratid Prensi II. David olabilecek "Kouel'in Arkonu" na atıfta bulunmaktadır. Kol Kalesi, başka yerlerde VII. Konstantin tarafından Yunan Tyrokastron eşdeğeri tarafından anılır ve daha sonra David'in uzaktan kuzeni, II. Gurgensahip olur. II.Gurgen, daha sonra Kol Kalesi ve Acara Özerk Cumhuriyeti'ni kayın babası Ashot Kiskas'a Klarceti'nin karşılığında verdi ve daha sonra onu da bu durumdan mahrum etti. II. Gurgen 941'de öldükten sonra Kol Kalesi, kuzenlerine geçti ve sonuçta 1008'de Gürcistan Krallığı'ın ilk kralı olan III. Bagrat tarafından diğer Bagrat sülalesine miras kalmıştır.

Bulunduğu stratejik konumundan dolayı Kol Kalesi, geçmişi boyunca pek çok askeri çatışmalara, savaşlara ve kuşatmalara maruz kalmıştır. Kol Kalesi 1040 yıllarında isyancı Gürcü savaş ağası IV. Liparit'in kontrolü altına girdi. IV. Liparit, sonunda 1059 yılında Gürcistan Kralı IV. Bagrat tarafından yok edildi. Görünen o ki, görünüşte kaleye Murvan Cakeli Hanedanı sahipti. 1060 yıllarında da Kol Kalesi’nin Eristavisi (Paradan sorumlu olan kişi). 1065 yılında Gürcistan’ın elinden 1080 yılında Selçuklular Sultanı Alp Arslan tarafından alındı. Tahminlere göre Memlük Sultanlığından mezarlı Amir tarafından yönetilmekte olan Türkler, Kol Kalesi’ndeki Gürcistan Kralı II. Giorgi’yi yanıltarak mağlup ettiği düşünülmektedir.  16. Yüzyılda, Kol Kalesi, güneybatı Gürcistan'ın hemen hemen tamamıyla beraber birlikte Osmanlı yönetimine girmiş ve geçmiş önemini yitirmiştir.



Son Güncelleme: 15.02.2021 23:18
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