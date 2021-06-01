Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, YouTube kanalı üzerinden videolar yayınlamaya devam ediyor. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Peker, henüz yakalanamadı. Kısa süre önce yine ünlü araştırmacı gazeteci Uğur Mumcu'yu konu alan Peker, o sıralar tüm dikkatleri Mumcu'nun üzerine çevirirken suikasta kurban giden Mumcu'nun ölüm sebebi hakkında iddialara yer verdi. Şimdi ise Kıbrıslı gazeteci Adalı'nın ölümü hakkında konuştu. Son videosunda Kutlu Adalı cinayetinden söz eden Peker vatandaşların aklını karıştırdı. 1996 yılında evinde öldürülen Kıbrıslı gazeteci Adalı hakkında ilginç bilgilere yer verirken iddiaları herkesi şaşırttı. Vatandaşlar Kutlu Adalı kimdir? Kutlu Adalı ne zaman, neden öldü? gibi sorulara cevap ararken sizler için Kutlu Adalı’nın kim olduğunu araştırdık. İşte Kutlu Adalı hakkında merak edilenler





Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı kim?

Kutlu Adalı, (d. 1935, Lefkoşa ö. 6 Temmuz 1996, Kuzey Lefkoşa) Kıbrıs Türkü gazeteci, şair, yazar, bürokrat olan Adalı, ilk orta ve lise eğitimini Antalya’da gerçekleştirdi. 1950 yılından itibaren kitap ve dergilerde yazılar yazan Adalı kendisine ait Beşparmak adlı yayınevini kurdu.

1959 yılında kurulan yayınevinde Beşparmak adlı kültür dergisine yer verdi. Ayrıca Söz, Ortam, Kıbrıs Postası ve Yeni Düzen gazetelerinde köşe yazarlığı yapan başarılı gazeteci şiir yazmayı ihmal etmedi.

Kutlu Adalı ne zaman nasıl öldürüldü?

Rauf Denktaş'ın 1961 - 1972 yılları arasında özel kalem müdürlüğünü yapan Adalı, Kıbrıs Türk Barış Deneği ile Bağımsız ve Federal Bir Kıbrıs İçin Temas Grubu'nun kurucuları arasında yer aldı.

6 Temmuz 1996 yılında evinde ölü bulunan gazeteci kayıtlara ‘faili meçhul’ olarak geçerken ailesi rahmetlinin adına vakıf kurdu.

Vakfın ilk yayını, Kutlu-İlkay Adalı'nın şiirlerinden oluşan Gideyim Buralardan Diyorum adlı kitap oldu. Eserlerinden hala birkaçı yayınlanmaya beklerken 6.000 kitaptan oluşan kütüphanesi, ailesi tarafından Yakındoğu Üniversitesine bağışlandı.

Ayrıca üniversite kütüphanelerinde Kutlu Adalı bölümü oluşturulurken ünlü gazeteci birçok ödüle layık görüldü. Kutlu Adalı’nın bazı aldığı ödüller ise Altın Muflon Gazetecilik Ödülü, Necati Özkan Makale Ödülü'dür.