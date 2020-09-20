Kütahya'da vaka sayısı artış gösteren iki köy karantinaya alındı

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki köy ile bir mahalle karantinaya alındı. Pozitif vaka sayılarında yaşanan artışlar sebebiyle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı değerlendirilen bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Son günlerde Ayvalı ile Emirler köylerindeki vaka sayılarının hızlı bir şekilde artması ve köydeki vatandaşların tedbirlere uymayıp etkinliklerde bir araya gelmesinden kaynaklandığı anlaşıldığına yer verildi. Bu çerçevede vaka ile temasların vatandaşların hayatını tehdit etmesine sebep olabileceğinden 14 gün jandarma ekipleri gözetiminde karantina uygulamasına tabii tutulmasına karar verildi.

Pozitif vakalara rastlanılması nedeniyle Beyköy Mahallesi de karantinaya alındı.