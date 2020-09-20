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Kütahya'da vaka sayısı artış gösteren iki köy karantinaya alındı

Kütahya'nın Ayvalı ve Emirler köylerinde pozitif vaka sayısının artış göstermesi üzerine karantina uygulanmasına karar verildi. Jandarma ekipleri iki köyü 14 gün giriş çıkışa kapattı.

20 Eylül 2020 Pazar 18:22
Kütahya'da vaka sayısı artış gösteren iki köy karantinaya alındı
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde iki köy ile bir mahalle karantinaya alındı. Pozitif vaka sayılarında yaşanan artışlar sebebiyle bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı değerlendirilen bölgeye giriş ve çıkışlar kapatıldı.


Son günlerde Ayvalı ile Emirler köylerindeki vaka sayılarının hızlı bir şekilde artması ve köydeki vatandaşların tedbirlere uymayıp etkinliklerde bir araya gelmesinden kaynaklandığı anlaşıldığına yer verildi. Bu çerçevede vaka ile temasların vatandaşların hayatını tehdit etmesine sebep olabileceğinden 14 gün jandarma ekipleri gözetiminde karantina uygulamasına tabii tutulmasına karar verildi.

Pozitif vakalara rastlanılması nedeniyle Beyköy Mahallesi de karantinaya alındı.



Son Güncelleme: 20.09.2020 18:22
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