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Kütahya'da trafik kazası: Evli çift hayatını kaybetti

Kütahya'nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında araç takla attı. Trafik kazasında araçta bulunan şoför ve eşi hayatını kaybetti.

13 Aralık 2020 Pazar 13:22
Kütahya'da trafik kazası: Evli çift hayatını kaybetti
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Kütahya’nın Emet ilçesinde yaşanan trafik kazasın şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla atan araçta bulunan karı-koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre Ali Kunaz(60)’ın kullandığı 64 DF 265 plakalı araç kontrolden çıkarak takla attı. Kaza sonucunda ağır yaralanan Ali Kunaz ve eşi Fatma Kunaz ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gönderilen 112 acil ekipleri ağır yaralana eşlere olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesine sevk edildi.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kunaz çifti gece saatlerinde hayatını kaybetti.

 



Son Güncelleme: 13.12.2020 13:22
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaEmetTrafik Kazası
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