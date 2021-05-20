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Kütahya’da iki araç birbirine girdi, 1 kişi hayatını kaybetti

Tavşanlı’da meydana gelen kazada iki araç kavşakta çarpıştı. Kaza sırasında araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:57
Kütahya’da iki araç birbirine girdi, 1 kişi hayatını kaybetti
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Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Tavşanlı Derecik karayolunun üzerinde aynı anda kavşaktan geçmeye çalışan araçlar kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlar büyük hasar aldı. Kaza sırasında otomobili kullanmakta olan bir kişi ağır yaralandı. Acilen hastaneye kaldırılan kişi, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza üzerine soruşturmalarını sürdürüyor. 


Son Güncelleme: 20.05.2021 13:57
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaTavşanlıTrafik KazasıBir Kişi Hayatını KaybettiDerecik
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