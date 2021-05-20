Kütahya’da iki araç birbirine girdi, 1 kişi hayatını kaybetti

20 Mayıs 2021 Perşembe 13:57
Kütahya
’nın Tavşanlı
ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası
nda bir kişi hayatını kaybetti
. Tavşanlı Derecik
karayolunun üzerinde aynı anda kavşaktan geçmeye çalışan araçlar kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlar büyük hasar aldı. Kaza sırasında otomobili kullanmakta olan bir kişi ağır yaralandı. Acilen hastaneye kaldırılan kişi, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza üzerine soruşturmalarını sürdürüyor.
Son Güncelleme: 20.05.2021 13:57
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