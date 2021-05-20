Kütahya’da iki araç birbirine girdi, 1 kişi hayatını kaybetti

’nınilçesinde sabah saatlerinde meydana gelennda. Tavşanlıkarayolunun üzerinde aynı anda kavşaktan geçmeye çalışan araçlar kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu araçlar büyük hasar aldı. Kaza sırasında otomobili kullanmakta olan bir kişi ağır yaralandı. Acilen hastaneye kaldırılan kişi, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri kaza üzerine soruşturmalarını sürdürüyor.