Kütahya'da husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde aralarında sorun olduğu belirlenen iki kişinin tartışmalarında tüfekler konuştu. Cinayetle sonuçlanan olay sonrasında ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya’nın Altuntaş ilçesine bağlı Hürriyet mahallesinde aralarında husumet olduğu söylenen Onur E. Ve Hasan Hüseyin S. Arasında tartışma meydana geldi. Tartışmalar kısa sürede kavgaya dönüşürken Onur E. Pompalı tüfekle Hasan Hüseyin S.’yi vurdu. Tüfeğin ateşlenmesi sonrasında ağır yaralanan Hasan Hüseyin S. Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine gelen 112 ekiplerin olay yerinde yaptığı müdahaleler sonrasında Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini gerçekleştirdi. Hasan Hüseyin S. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Onur E.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından yakalama emri çıkarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı da açıklananlar arasında yerini aldı.