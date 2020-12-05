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Kütahya'da husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü

Kütahya'da iki husumetli karşılaşınca tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede tartışmaya dönerken şahıslardan birisi pompalı tüfeğini kullandı. Vurulan şahıs hayatını kaybederken silahı ateşleyen şahıs hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

05 Aralık 2020 Cumartesi 21:06
Kütahya'da husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü
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Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde aralarında sorun olduğu belirlenen iki kişinin tartışmalarında tüfekler konuştu. Cinayetle sonuçlanan olay sonrasında ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kütahya'da cinayet Husumetlisini pompalı tüfekle vurdu: 1 ölü

Kütahya’nın Altuntaş ilçesine bağlı Hürriyet mahallesinde aralarında husumet olduğu söylenen Onur E. Ve Hasan Hüseyin S. Arasında tartışma meydana geldi. Tartışmalar kısa sürede kavgaya dönüşürken Onur E. Pompalı tüfekle Hasan Hüseyin S.’yi vurdu. Tüfeğin ateşlenmesi sonrasında ağır yaralanan Hasan Hüseyin S. Yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine gelen 112 ekiplerin olay yerinde yaptığı müdahaleler sonrasında Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkini gerçekleştirdi. Hasan Hüseyin S. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken Onur E.’nin yakalanması için polis ekipleri tarafından yakalama emri çıkarıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı da açıklananlar arasında yerini aldı.

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 21:06
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaPompalı Tüfek1 ölü
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