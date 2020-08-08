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Kütahya'da donan mısırlar kurtarıldı

Ülkemizde yaşanan don olaylarından dolayı birçok tarım ürünü kullanılamaz hale gelmişti. Kütahya’da dondan etkilenen mısırlar yapılan kurtarma operasyonu sonucunda kurtarıldı ve 3 metre boyunu aştı.

08 Ağustos 2020 Cumartesi 17:55
Kütahya'da donan mısırlar kurtarıldı
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Bu yıl içerisinde ülkemizde maalesef birçok tarım arazinde don olayı yaşandı. Bu doğal felaketten ötürü birçok tarım ürünü kullanılamaz hale geldi. Ancak Kütahya’da Mayıs ayında yaşanan don sonrasında etkilenen mısırlar kurtarıldı. Ayrıca mısırlar 3 metrenin de üzerinde bir boya ulaştı.

Kütahya’ya bağlı Altıntaş ilçesinde Mayıs ayında don olayı yaşanmıştı. Dondan etkilenen mısırlara kurtarma operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon sonrasında mısırlar kurtarıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, ‘’Kurtarma operasyonu sonucu hem ürünlerimizi hem de çiftçimizi kurtardık. Çalışana Allah yardım ediyor. Başlangıçta pek ümidimiz yoktu ama çok şükür kurtardık. Çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Bundan sonra gerekli yöntemleri kullanarak don felaketinden ürünlerimizi kurtarmaya çalışacağız’’ dedi.



Son Güncelleme: 08.08.2020 17:55
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Anahtar Kelimeler:
#Mısır#Don#Kütahya
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