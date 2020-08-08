Kütahya'da donan mısırlar kurtarıldı

Bu yıl içerisinde ülkemizde maalesef birçok tarım arazinde don olayı yaşandı. Bu doğal felaketten ötürü birçok tarım ürünü kullanılamaz hale geldi. Ancak Kütahya’da Mayıs ayında yaşanan don sonrasında etkilenen mısırlar kurtarıldı. Ayrıca mısırlar 3 metrenin de üzerinde bir boya ulaştı.

Kütahya’ya bağlı Altıntaş ilçesinde Mayıs ayında don olayı yaşanmıştı. Dondan etkilenen mısırlara kurtarma operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon sonrasında mısırlar kurtarıldı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak, ‘’Kurtarma operasyonu sonucu hem ürünlerimizi hem de çiftçimizi kurtardık. Çalışana Allah yardım ediyor. Başlangıçta pek ümidimiz yoktu ama çok şükür kurtardık. Çiftçilerimize ve ülkemize hayırlı olsun. Bundan sonra gerekli yöntemleri kullanarak don felaketinden ürünlerimizi kurtarmaya çalışacağız’’ dedi.