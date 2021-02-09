İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Kütahya'da bir ayda 30 araç trafikten men edildi!

Kütahya'da yapılan Ocak ayı trafik uygulamalarında 30 aracın kurallara uygu olmadığı nedeniyle trafikten men edildiği açıklandı. Açıklamalarda hakkında arama emri bulunan kişilerinde yakalandığı belirtilirken çok sayıda araç ve sürücüsüne trafik cezası kesildi.

09 Şubat 2021 Salı 21:01
Kütahya'da bir ayda 30 araç trafikten men edildi!
Takip Et:

Kütahya’nın Simav ilçesinde yapılan uygulamalar sonrasında trafik tarafından belirlenen kurallara uygun olmayan 30 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

alınan bilgilere göre, Simav Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Bölük Komutanlığı tarafından ilçe genelinde yapılan uygulamalarda 6.274 aracın denetlendiği, denetlenen araçlardan 5.252 aracın GBT sorgulamalarının yapıldığı açıklandı. Yapılan uygulamalar kapsamında hakkında arama emri bulunan 12 zanlının da yakalandığı belirtilirken 30 aracın kurallara uygunsuz olduğu nedeniyle trafikten men edileceği açıklandı. Aynı zamanda uygulamalarda 448 araç ve sürücüsüne 229 bin 485 TL trafik cezası kesildiği açıklandı.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 21:01
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
KütahyaSimav30 AraçTrafikten Men
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı!
Afyonkarahisar'da kaçak silah ticareti yaptığı iddia edilen şahıs yakalandı!
Zonguldak'da yoldan çıkıp yan yatan otomobilde iki kişi yaralandı
Zonguldak'da yoldan çıkıp yan yatan otomobilde iki kişi yaralandı
Hırsız, levye ile girdiği dükkandan 18 bin TL'lik mal çaldı!
Hırsız, levye ile girdiği dükkandan 18 bin TL'lik mal çaldı!
Antalya'da iki aracın feci kazası sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti!
Antalya'da iki aracın feci kazası sonucunda 5 kişi hayatını kaybetti!
Tüm tutuklama kararları reddedildi
Tüm tutuklama kararları reddedildi
Konya'da ard arda deprem!
Konya'da ard arda deprem!

Popüler Haberler

Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
10 Şubat 2021 Çarşamba evde bakım parası yatan iller güncel listesi
Altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba Güncel altın fiyatları 10 Şubat 2021 Çarşamba – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 10 Şubat 2021 Çarşamba güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
Bim 10 Şubat 2021 Çarşamba indirim broşürü aktüel ürünler listesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından salgın döneminde verilen yardımlar
Aleyna Tilki Geberiyorum yorumu ile hayran bıraktı
Ay ve Güneş dizisi ne zaman başlayacak? Kanalı ve yayın tarihi
Emekli Sandığı Rapor Ödeme ve Kesinti Bilgileri
Libyalı Halife Hafter kimdir? Türkiye'ye tehditler savuran Hafter'in görevi ne?
E-devlet üzerinden trafik cezası sorgulama yöntemleri nelerdir? Trafik cezası itiraz edilir mi?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Türkiye Uzay Ajansı nerede, hangi ilde kuruldu? Türkiye Uzay Ajansı ile ilgili bilgiler
Star TV canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Osman Kavala kimdir, neden tutuklandı?
2021 Volvo XC90 teknik bilgileri ve özellikleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.