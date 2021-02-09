Kütahya'da bir ayda 30 araç trafikten men edildi!

Kütahya’nın Simav ilçesinde yapılan uygulamalar sonrasında trafik tarafından belirlenen kurallara uygun olmayan 30 aracın trafikten men edildiği açıklandı.

alınan bilgilere göre, Simav Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Bölük Komutanlığı tarafından ilçe genelinde yapılan uygulamalarda 6.274 aracın denetlendiği, denetlenen araçlardan 5.252 aracın GBT sorgulamalarının yapıldığı açıklandı. Yapılan uygulamalar kapsamında hakkında arama emri bulunan 12 zanlının da yakalandığı belirtilirken 30 aracın kurallara uygunsuz olduğu nedeniyle trafikten men edileceği açıklandı. Aynı zamanda uygulamalarda 448 araç ve sürücüsüne 229 bin 485 TL trafik cezası kesildiği açıklandı.