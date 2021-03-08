Kütahya'da 8 yazlık evi soyan 3 kadın şüpheli gözaltına alındı

Kütahya’nın Yoncalı Kaplıcaları bölgesinde bulunan yazlık evlere hırsız girdiği ihbarı üzerine ilçe jandarma ekipleri çalışma başlattı. 8 ayrı yazlık eve hırsızların girdiği tespit edildi.

Geniş çaplı olarak başlatılan çalışma kapsamında şüpheli bulunan 3 kadının adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 3 kadın kıskıvrak yakalandı. Şüpheli kadınların evinde yapılan aramalarda çok sayıda elektronik eşya ile evlerde tespit edilen 100’den fazla çalıntı eşya çıktı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli kadının emniyetteki işlemleri ise sürüyor.