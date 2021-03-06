Kütahya'da 2 katlı ev yangın sebebiyle kullanılamaz hale geldi!

Kütahya’da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi. Tavşanlı ilçesinde çıkan yangında ekipler yangını söndürmek için uzun uğraşlar sarf etti. Saatler süren çalışmalar sonucunda evi söndürmeye başaran itfaiye ekipleri evin kullanılamaz hale geldiğini belirtti.

Olay, Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde meydana geldi. Şahin köyünde meydana gelen yangında 2 katlı ev küle döndü. Mahmut Uslu isimli vatandaşa ait olduğu belirlenen evde çıkan yangında Tavşanlı Belediyesine ait itfaiye ekipleri kar ve kış şartları nedeniyle söndürme çalışmalarında gecikti. Yangına geç ulaşan itfaiye ekipleri 2 saat süren çalışmalar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.