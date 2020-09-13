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Kütahya Çavdarhisar'da yapılan bisiklet yolu yapımı tamamlandı

Kütahya'da tamamlanması beklenen bisiklet yolunun yapımı bitti. Bisiklet yolu ilçenin içinden 3 kilometro boyunca devam ediyor.

13 Eylül 2020 Pazar 00:57
Kütahya Çavdarhisar'da yapılan bisiklet yolu yapımı tamamlandı
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Kütahya’ya bağlı Çavdahisar’da yapılan bisiklet yolunun yapımı tamamlandı. Bisikletliler için trafikte önemli yer tutan bisiklet yolu yapımı son buldu. Bisiklet yolu 3 kilometre boyunca ilçe içinden geçiyor.


Merkezden Aizonoi Antik Kenti’ne kadar devam eden yolun yapılma amaçları arasında ilçeyi ziyaret eden kişilerin ilgisini çekmesi de yer alıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkanı Halil Beşer, ilçe merkezinden TOKİ’lere kadar devam eden bisiklet yolunun yapımının bittiğini ilçede yaşayanlara duyurdu.



Son Güncelleme: 13.09.2020 00:57
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Anahtar Kelimeler:
KütahyaBisikletyolu
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