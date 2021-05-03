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Kuşadası’nı siyah yılanlar bastı! 3 metre uzunluğunda siyah yılanlar Kuşadası’nda

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde siyah renkli 3 metre uzunluğunda yılanlar görüldü. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yılanlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. EKODOSD Başkanı Sürücü, “kesinlikle öldürmeyin” uyarısında bulundu.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 16:21
Kuşadası’nı siyah yılanlar bastı! 3 metre uzunluğunda siyah yılanlar Kuşadası’nda
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Son dakika haberine göre Kuşadası’nın farklı bölgelerinde son zamanlarda oldukça sık siyah renkli uzun yılanların görüldüğü ortaya çıktı. Vatandaşlar endişeye kapılırken EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, konu hakkında açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yılanlar birçok kişiyi rahatsız ederken vatandaşlar tarafından ihbar edildi. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Deneği (EKODOSD) deneği bir çalışma başlattı.

Çalışmada Başkan Bahattin Sürücü’de yer aldı. Yapılan araştırmada yılanların Latince adı 'Dlichophis Jugularis’ olan zehirsiz bir türe ait olduğu belirlendi. Başkan Sürücü, baharın gelmesi ile uykusundan uyanan yılanların olduğunu söyledi.

“Yılanlar zehirli değil, kesinlikle öldürmeyin!”

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, yılanların davranışlarının normal olduğunu ve yılanların zehirli olmadığını açıkladı. Kuşadası sakinleri için yılan görürlerse panik yapmamalarını söyledi. Zehirsiz olan yılanların insanlara zarar vermeyeceğini açıklayan Sürücü, kesinlikle öldürmeyin. Doğayı bütüncül olarak korumak ve yaban hayatı için hayvanlara yer bırakmak zorundayız.” ifadelerini kullandı.




Son Güncelleme: 03.05.2021 16:21
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KuşadasıYılan3 MetreSiyahBahattin Sürücü
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