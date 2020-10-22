Kuşadası'ndaki izinsiz dans gecesinde 4 kişi korona virüse yakalandı!

Yaşanan koronavirüs salgın hastalığının yayılmasının önüne geçilebilmesi için alınan tüm tedbir ve uygulanan idari cezalara rağmen sorumsuz kişilerin önüne geçilemiyor.

Hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi için sosyal mesafenin çok önemli olduğu bu süreçte karşılan görüntüler pes artık dedirten cinsten.

Aydın Kuşadasında yasak olmasına rağmen izinsiz olarak düzenlenen bir dans gecesine katışan ve çılgınlarca dans edip sosyal mesafeyi hiçe sayan 4 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı

Konuyla ilgili açıklamayı Türkiye Dans Sporları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Zeki Uyanık sosyal medya hesabı üzeriden yaptı.

Uyanık yapmış olduğu paylaşımda, bölgedeki tüm dans okullarının ve dans sevenleri uyarak , bir eğlence mekanında yasak olmasına rağmen düzenlenen dans gecesine katılan 4 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığını ve bu kişilerin karantina altına alındığını söyledi. Uyanık paylaşımında bu olaydan haberdar olan organizasyon sahiplerinin konuyla ilgili hiç bir açıklama yapmamasınada sitem etti ve yapılan bu dans gecesine katılan kişilerin koronavirüs testi yaptırmalarının tavsiye ettiğini söyledi ve hastalığa yakalanan kişilere geçmiş olsun dileklerini iletti.