Kuşadası'nda ihbar edilen şüpheli çantanın içinden kıyafet çıktı

Aydın’a bağlı Kuşadası ilçesinde Camikebir Mahallesi’nde ihbar edilen sırt çantası üzerine bomba imha ekipleri alana yönlendirildi. Bomba imha ekipleri tarafından sırt çantasının patlatılması sonucu içinden kıyafet çıktığı öğrenildi.

Atatürk Bulvarı’nda öğle saatlerinde vatandaşlar tarafından bak üzerinde şüpheli bir sırt çantası bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye gelen polis ve bomba imha ekipleri çantanın bulunduğu çevresi vatandaşlara ve trafiğe kapatarak bölgeyi güvenli hale getirdi. Bomba imha ekipleri tarafından fünye yardımı ile çanta patlatıldı. Patlatılan çantanın içinden giysi çıkması üzerine olay yeri yeniden vatandaşlara açıldı.

Olayla ilgili kamera görüntülerini izleyen emniyet ekipleri, çantayı bırakan şahsı bulma çalışmaları yürütüyor.