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Kuruyan Akşehir Gölü mera oldu

Konya’daki Akşehir Gölü, bilinçsiz tarımsal sulamayla küresel iklim değişikliğinden dolayı tamamen kurudu. Kuruyan gölde otomobil ile gezilebiliyorken, köylülerin çoğu da büyükbaş hayvanlarını otlatmak için gölü kullanıyor.

05 Eylül 2021 Pazar 21:19
Kuruyan Akşehir Gölü mera oldu
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Kuruyarak mera olan Akşehir Gölü’nde artık arabalar geziyor , hayvanlar otlatılıyor. Konya’yla Afyonkarahisar sınırlarında bulunan, önceden birçok balık türünün yuvası olan ve çevredeki köylerde yaşayan insanların geçim kaynağı olan göl, tamamen kuruyarak mera oldu.

Arabayla gezilebiliyor…

Prof. Dr. Tahir Nalbantçılar, Akşehir Gölü’nün İç Anadolu ile Türkiye’nin en önemli su kaynakları arasında yer aldığını belirti. Fakat daha önceden de 5 – 6 m su seviyesi olan gölün ortasında çatlayan toprak örtüsü olduğunu söyleyen Nalbantçılar, “Önceden burda 5 -6 m su seviyesi olan Akşehir Gölü’nün ortasında bugün yaya olarak dolaşılabilecek, araba ile geçilebilecek durumdayız. Akşehir Gölü, neredeyse 500 km’lik alana sahiptir. Etrafına biyosistem, ticari, ekosistem, iklim, meyvecilik, balıkçılık ve birçok hayvanla bitki türüne desteği olan bir su kütlesiydi. Bu su kütlesi, ne yazık ki en derin noktasında, çatlayan topraklar üstünde dolaşır hale geldi ve bugünden itibaren de yüzler balıkçımız işsiz kaldı. Yalnızca gölün belli yerlerinden çıkan otları yiyerek beslenen hayvanlar ile bugün bir fotoğraf ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.


Son Güncelleme: 05.09.2021 21:19
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Akşehir Gölü Kurudu MuAkşehir Gölü
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