Kürtün Ayrım Kavşağı ve Tüneli yarın açılıyor! Büyük gün yaklaştı

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre tarihi İpek Yolu güzergahında bulunan Gümüşhane, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerle ulaşımında önemli bir geçiş noktasında bulunuyor. Yol üzerinde derin vadiler ve yüksek dağlar bulunurken ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlar için altyapının güçlenmesi adına yeni kara yolu iyileştirmesi projesi başlatıldı. Ekonomik hareketliliğe yol açacak bu önemli yolda Köstere Deresi ve Gümüşhane arasındaki 33,7 kilometrelik devlet yolu ile 11,25 kilometrelik Gümüşhane şehir geçişi, 2x2 şeritli bölünmüş yol haline getirilerek 10 Ağustos 2018'de açılmıştı





Şimdi aynı proje ile Trabzon-Gümüşhane Yolu'nun Tirebolu-Torul Yolu ile kesiştiği noktada Kürtün Ayrım Kavşağı tamamlandı. Kavşağın tamamlanması ardından 24 Nisan’da hizmete açılacağı düşünülüyor.





Anayol, 2x290 metrelik aç kapa tüneli içine alırken aynı zamanda Tirebolu- Torul aksının Gümüşhane ve Trabzon bağlantısı, aç-kapa tüneli üzerine yapılan Kürtün Ayrım Kavşağı ile sağlanacak.

1904 metre uzunlukta olan çift tüplü sayesinde Kürtün Tüneli gerçekleşti.

Güvenli şekilde kara yolunun başlatılması için amaçlanan projede uzunluk 4,1 kilometre olurken Doğu Karadeniz’i doğu veya diğer bölgelere ulaşan güzergahları için kolaylık sağladı.

Tirebolu Kürtün Yol Ayrımı ve 1,2 kilometresi Köstere Deresi–Gümüşhane aksında olmak üzere 4,1 kilometre olarak hesaplandı. 24 Nisan’da gerçekleşecek olan açılışa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’da gelecek.