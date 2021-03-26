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Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu neden gözaltına alındı?

Bugünün en çok konuşulan ismi Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. Vatandaşlarımız bir anda gündeme gelen Kürşat Ayvatoğlu kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne gibi soruların yanıtlarını aramaya başladı.

26 Mart 2021 Cuma 14:34
Kürşat Ayvatoğlu kimdir? Kürşat Ayvatoğlu neden gözaltına alındı?
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Bugün sosyal medyanın gündemine oturan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. Kürşat Ayvatoğlu, yayınladığı bir videoda lüks bir aracın içinde kokain kullanırken görüntüsünü paylaştı. Kürşat Ayvatoğlu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın danışmanı olduğu iddia ediliyor.

Videonun ardından İçişleri Bakanlığı harekete geçti ve uyuşturucu kullanan Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hamza Dağ’ın danışmanlarından Muhammed Doğan, Kürşat Ayvatoğlu’nun Hamza Dağ’ın danışmanı olmadığını söyledi. Kürşat Ayvatoğlu’nun Ak Parti Ar-Ge biriminde çalışan biri olarak iddia edildi.

Kürşat Ayvatoğlu, 2014 ile 2019 yılları arasında Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın seçim kampanyasında destek verdiği iddia edilmişti. Belediyenin Kültür ve Sosyal İşler Müdürü biriminde çalıştığı söylendi.

Kaynak: Karar.com



Son Güncelleme: 26.03.2021 14:34
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Anahtar Kelimeler:
KokainKürşat Ayvatoğlu
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