Kurban pazarları yasakları ve kesim yerlerindeki önlemler Resmi Gazete'de yayımlandı!

Kurban Bayramı'na az bir zaman kala Diyanet İşleri Başkanlığı bir tebliğ hazırladı ve kurban pazar yerlerinde uygulanacak olan bazı yasakları ve kurban kesim yerlerinde alınacak tedbir ve önlemleri belirledi.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren tebliğe göre büyük şehirlerde ihtiyaçları karşılayacak sayıda kurban satış ve kesim yerlerinin tesis edileceği ve her ikisinin de tesislerinin birbirlerine yakın yerlerde planlanacağı belirtildi.

Kurban kesimlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle bulaş riskinin en aza indirilerek daha düzenli yapılması adında satış ve kesim yerlerinde randevu sistemi uygulanacak. Maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanacağı tesislere ateş ve solunum sıkıntısı yaşayanlar alınmayacak. Vatandaşlar tesislere HES kodu ile girecekler.

PARA CEZASI UYGULANACAK!

Müşteri ve satıcı satış sırasında el teması (tokalaşma) yapmayacak ve satıcılar ellerini sık sık dezenfekte edecek. Kurbanlık hayvanlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenen ve koruyucu aşıları tam, TURKVET'e kayıtlı olanlardan seçilecek.

Kurban satış yerlerinde ve kesim tesislerinde faaliyet gösterenlerin gerekli önlemleri almadıkları tespit edilmesi halinde ise bin lira idari para cezası kesilecek.

Kesim tesislerinde konulan tüm yasaklara uymayan ve tedbirleri almayan, kesilen kurban atıklarını toprağa ve çevreye atılan tolu kesimler için de 96 bin 561 lira para cezasının uygulanacağının belirtildiği tebliğde kesim işlemlerinin konutlarda işlenmesi durumunda ise cezanın 2 bin 399 lira olacağı, bu yasaklara aykırı hareket eden kişilerin ellerinde olan hayvan başına 2 bin 75 lira ceza uygulanacağı aktarıldı.