Kurban etini nasıl tüketmek gerekiyor? Uzman isimden flaş uyarı!

Et, içeriğindeki demir ve çinkonun yanı sıra bol selenyum ve kalsiyum da içerir. Manganez ve sodyum gibi minarelleri de barındıran etlerde ayrıca A, E ve B vitaminleri de oldukça zengin miktarda bulunur. Beslenmede önemli bir yere sahip olan et tüketiminde ise bu vitaminlerden maksimum seviyede yararlanmak için dikkat edilmesi gereken kurallar var.

Et tüketiminin çok fazla olduğu Kurban Bayramı'nda ise yeni kesilen etlerin sağlığa daha da yararlı olması için saklanmasından pişirilmesine kadar önemli bilgiler paylaşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Battal Altun, yeni kesilen etlerin yeteri kadar dinlendirmeleri sonrasında yumuşaklık kazandığını ve bu durumda da lezzetinde artışla birlikte sindirimi de kolaylaştırdığını söyledi.

Kurban etlerinin kesilmesinden sonraki en az 24 saat sürede buzdolabında bulunması gerektiği ve etlerin bu bekleme süresini geçirdikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Battal Altun, taze etin zor sindirilmesi hazımsızlığa neden olduğunu ve sindirim açısından etin dinlendirilerek yumuşaklık kazandırılması gerektiğini hatırlattı.

Kurban etlerinin pişirilmesi sırasında ise başka hiçbir yağ eklenmemesi gerektiğini kaydeden Dr. Battal Altun, uzun süre ısıyla tema eden etlerin B vitamini başta olmak üzere diğer vitaminlerde de değer kaybı yaşayabileceğini belirterek etin direkt ateşe verilmesiyle oluşabilecek kanserojen madde risklerinden dolayı yanmış etlerin tüketilmemesi gerektiğini kaydetti.

ETİN YANINDA MUTLAKA C VİTAMİNİ TÜKETİN

Kırımızı etin içinde bulunan protein ve demirden daha fazla yararlanabilmek için et yemeklerine mutlaka domates, biber ve kabak gibi sebzelerin katılması ve yanında da yeşillik tüketmek gerektiğini vurgulayan Dr. Battal Altun, etteki demir emilimini artırmak için C vitamininin takviyesinin çok önemli olduğunu söyleyerek konuşmasında bol limonlu ve roka, maydanoz ve marul gibi sebzelerle yapılmış olan salata tüketilmesinin yararlı olacağı ifadelerine yer verdi.