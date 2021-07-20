İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Son Dakika
Kıdem tazminatı tavanında flaş değişiklik!
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği! Son gün 12 Temmuz..
Son Dakika
Devletten engellilere karşılıksız hibe desteği!...
Hadise hakkında yeni bir aşk iddiaları! Fotoğraflar ortaya çıktı..
Son Dakika
Hadise hakkında yeni bir aşk...
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek ücretler belli oldu!
Son Dakika
2021 yılı bedelli askerlikte ödenecek...

Kurban etini nasıl tüketmek gerekiyor? Uzman isimden flaş uyarı!

Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanların etlerinin nasıl tüketilmesi ile ilgili merak edilen sorular gündemde çok fazla yer alırken konunun uzmanlarından flaş uyarılar yapıldı. Taze kesilmiş etin hemen tüketilmemesi gerektiğini belirten uzmanlar etin 24 saat buzdolabında dinlendirildikten sonra tüketilmesinin daha sağlıklı olduğunu söylüyorlar.

20 Temmuz 2021 Salı 10:24
Kurban etini nasıl tüketmek gerekiyor? Uzman isimden flaş uyarı!
Takip Et:

Et, içeriğindeki demir ve çinkonun yanı sıra bol selenyum ve  kalsiyum da içerir. Manganez ve sodyum gibi minarelleri de barındıran etlerde ayrıca A, E ve B vitaminleri de oldukça zengin miktarda bulunur. Beslenmede önemli bir yere sahip olan et tüketiminde ise bu vitaminlerden maksimum seviyede yararlanmak için dikkat edilmesi gereken kurallar var.

Et tüketiminin çok fazla olduğu Kurban Bayramı'nda ise yeni kesilen etlerin sağlığa daha da yararlı olması için saklanmasından pişirilmesine kadar önemli bilgiler paylaşan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Battal Altun, yeni kesilen etlerin yeteri kadar dinlendirmeleri sonrasında yumuşaklık kazandığını ve bu durumda da lezzetinde artışla birlikte sindirimi de kolaylaştırdığını söyledi.

Kurban etlerinin kesilmesinden sonraki en az 24 saat sürede buzdolabında bulunması gerektiği ve etlerin bu bekleme süresini geçirdikten sonra tüketilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Battal Altun, taze etin zor sindirilmesi hazımsızlığa neden olduğunu ve sindirim açısından etin dinlendirilerek yumuşaklık kazandırılması gerektiğini hatırlattı.

Kurban etlerinin pişirilmesi sırasında ise başka hiçbir yağ eklenmemesi gerektiğini kaydeden Dr. Battal Altun, uzun süre ısıyla tema eden etlerin B vitamini başta olmak üzere diğer vitaminlerde de değer kaybı yaşayabileceğini belirterek etin direkt ateşe verilmesiyle oluşabilecek kanserojen madde risklerinden dolayı yanmış etlerin tüketilmemesi gerektiğini kaydetti.

ETİN YANINDA MUTLAKA C VİTAMİNİ TÜKETİN

Kırımızı etin içinde bulunan protein ve demirden daha fazla yararlanabilmek için et yemeklerine mutlaka domates, biber ve kabak gibi sebzelerin katılması ve yanında da yeşillik tüketmek gerektiğini vurgulayan Dr. Battal Altun, etteki demir emilimini artırmak için C vitamininin takviyesinin çok önemli olduğunu söyleyerek konuşmasında bol limonlu ve roka, maydanoz ve marul gibi sebzelerle yapılmış olan salata tüketilmesinin yararlı olacağı ifadelerine yer verdi.


Son Güncelleme: 20.07.2021 10:24
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Kruban Eti Nasıl TüketilmeliKurban Eti Nasıl Tüketilir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
Demet Akalın, “Sadece evinden çıktığı için öldü” diyerek acısını ilk kez paylaştı
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
TRT Genel Müdürlüğü görevinden alınan İbrahim Eren Bakan mı olacak yoksa CEO mu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
15 Temmuz kaç yılında oldu?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Devlet Açık Kapı başvurusu var mı?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
E-Devlet 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? 500 TL bayram harçlığı haberleri doğru mu?
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu
Markette ambalajlı, paketli satılacak ürünler belli oldu

Popüler Haberler

El Kızı dizisinin konusu nedir? Fox TV El Kızı dizisi ne zaman yayınlanacak?
Kurban Bayramı Teşrik Tekbiri nedir, ne zaman başlar, ne zaman biter?
Aziz dizisi konusu nedir? Aziz dizisi oyuncu kadrosunda kim var?
Fenerbahçe Kasımpaşa hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
TV8'de 11 Temmuz 2021 Pazar tarihinde ne var? TV8 11 Temmuz 2021 Pazar günü hangi diziler, programlar ve filmleri yayınlayacak?
Bankalar Emekliye 70 bin TL Kredi Veriyor!
Nöbetçi noterler çalışıyor mu, açık mı? 18 Temmuz 2021 Pazar noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Cansu Dere Exxen'e mi transfer oluyor?
Kuzey Yıldızı dizisinden Arka Sokaklar'a transfer
Nöbetçi Noter 18 Temmuz 2021 Pazar açık noterler listesi - 18 Temmuz 2021 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Evlilik kredisi nedir, nereden nasıl alınır? 2021 Evlilik kredisi şartları ve faiz oranları
Yavuz dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabirleri ve yorumları
Sahte içki nasıl belli olur? Gerçek içki ile sahte içki ayırmanın yolu nedir? Şişede sahte içkiyi anlama
Fizyoterapist kaç lira maaş alıyor? Devlet ve özel kurumlarda çalışan Fizyoterapist maaşları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.