Kural tanımaz yolcuyu uçaktan inerken polisler karşıladı

Türk Hava Yollarının Şanlıurfa-İstanbul seferini gerçekleştiren uçakta bulunan bir yolcu kural dışı hareket yapan bir yolcuyu çıkışta polisler karşıladı. Uçağın kapısı açılır açılmaz karşısında polisleri gören yolcu bir anda şok oldu.

Havada seyir halinde uçakta bulunan İ.H.A., isimli bir yolcu uçağın tuvaletine girerek sigara içti. Kabin ekipleri tarafından yolcunun sigara içtiğinin far edilmesi üzerinde durum kabin amirine iletilirken yolcu hakkında 'kural dışı yolcu’' formu düzenlendi. O sırada uçağın kaptan pilotu durumu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kulesi’ne bildirdi ve uçağın inişine polis desteği istedi.

"UÇAĞIN KAPISI AÇILDI VE POLİSİ GÖRDÜ"

Polis ekipleri saat 21.50 'de havalimanına iniş yapan uçağın kapısında yolcuyu beklerken kapı açılır açılmaz karşısında polisleri gören yolcu İ.H.A. bir an ne yapacağını bilemedi. Polislerle birlikte uçaktan inen İ.H.A.'nın hakkında işlem yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirilirken tutanak tutulan yolcuya, SHGM'nin 2 bin 603 liralık idari para cezası uygulayacağı öğrenildi.

KURAL DIŞI YOLCULUKTA CEZA!

SHGM'nin yayımladığı yönetmelikte uçak içerisinde dumanlı cihaz ve tütün mamulü kullanan yolcuların 'kural dışı yolcu' olarak haklarında işlem yapılacağı ve bu yolculara idari para cezası kesileceği belirtiliyor. Ayrıca uçağın rötar yapmasına neden olan veya başka bir havalimanına inmek zorunda bırakan yolcular için de hava yolu şirketleri kural tanımaz yolculara tazminat davası hakkında sahip olabiliyor.