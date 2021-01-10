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Kuraklıkla başbaşa kalan İstanbul'a yağan yağmur herkesi mutlu etti!

İstanbul'daki barajların doluluk oranları neler? İstanbul kuraklıkla başbaşa mı kaldı? İstanbul'a yağan yağmur barajların ne kadarını doldurdu? İstanbul'daki barajların doluluk oranları ne kadar? İstanbullu vatandaşlar dünden bu yana yağan yağmurun barajlardaki doluluk oranını ne kadar değiştirdiğini merakla araştırıyorlar.

10 Ocak 2021 Pazar 20:37
Kuraklıkla başbaşa kalan İstanbul'a yağan yağmur herkesi mutlu etti!
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Kuraklık Riskinde Olan İstanbul’a Yağmur Yağdı! Vatandaşlar Yağan Yağmurla Azda Olsa Sevindi!

Kuraklık riskinde olan İstanbul, beklenen mevsimsel yağışların olmamasından dolayı Ekim ayından şimdiye kadar barajların doluluk oranları %50’ye gerilemesinden dolayı herkes tedirginleşiyordu.

İstanbul ilinden dünden bu yana etkili bir şekilde yağan yağmur İstanbulluları sevindirmeyi başardı.’

Beklenen mevsimsel yağışların olmamasından dolayı ekim ayı itibariyle barajlarındaki suyun %50’ye yakınını kaybetti. Yağışlı havanın etkisi altına giren İstanbul’da az da olsa barajlara su girmiş oldu.

Dünden bugüne kentte etkisini gösteren yağış, henüz istenilen seviyelerde olmasa da vatandaşların yüzlerinde küçük bir tebessüm bıraktı. Bazı ilçelerin ara sokaklarında ve caddelerinde yer yer su birikintilerinin oluştuğu da görüldü.

Bunun yanı sıra 1 yıl önceki baraj doluluk oranı % 36,67 olarak ölçülürken bu yıl barajların doluluk oranı %19,56 olarak ölçüldü.

Diğer barajlardaki doluluk oranları bugün itibariyle; Ömerli 16,17, Pabuçdere 4,51, Sazlıdere 5,44, Büyükçekmece 18,32, Alibey 30,05, Terkos 20,46, Kazandere 6,60, Elmalı 23,51, Darlık 44,88, Istrancalar 32,46 olarak kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, yağışlı havanın İstanbul'da 5 gün boyunca etkisinin devam etmesi bekleniyor.



Son Güncelleme: 10.01.2021 20:37
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKuraklıkYağmurBaraj DolulukSağanak YağmurSu
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