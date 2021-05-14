Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan skandal 'Aşılandım' videosu

Turizm sezonunun yaklaşmasıyla birlikte tam kapanma kararı alınmıştı. Son yapılan kabine son toplantı sonrasında cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam kapanma kararlarının tüm Türkiye genelinde uygulanacağını söylemişti. Bu kararın turizm sezonuna düzgün bir şekilde girilmesi için alındığı ifade edildi. Tam kapanma kararlarının son günlerine yaklaşırkenndan skandal bir video geldi.

Ülkemizi tanıtmak amacıyla yapılan videoda turistler için aşılandım reklam çalışması yapıldı. Bu reklam çalışmasına göre Türkiye’de hizmet sektöründe çalışan ve Turizm sektöründe çalışan kişilerin yüzlerine maske taktığı ve bu maskenin üzerinde aşılandım ifadesi bulunması tepki çekti. Tepki çeken bu videonun ardından kültür ve turizm bakanlığı intenet sitesinden bu videoyu kaldırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, milletimizle alay ettiklerini, bu video çalışmasıyla milletimizi etiketlemeye çalıştıklarını ifade ederek videonun tam 100 karası olduğu ifade edildi.