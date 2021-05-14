Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan skandal 'Aşılandım' videosu

Ülkemizi tanıtmak amacıyla yapılan videoda turistler için aşılandım reklam çalışması yapıldı. Bu reklam çalışmasına göre Türkiye’de hizmet sektöründe çalışan ve Turizm sektöründe çalışan kişilerin yüzlerine maske taktığı ve bu maskenin üzerinde aşılandım ifadesi bulunması tepki çekti. Tepki çeken bu videonun ardından kültür ve turizm bakanlığı intenet sitesinden bu videoyu kaldırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü Faik Öztrak, milletimizle alay ettiklerini, bu video çalışmasıyla milletimizi etiketlemeye çalıştıklarını ifade ederek videonun tam 100 karası olduğu ifade edildi.
Son Güncelleme: 14.05.2021 00:43