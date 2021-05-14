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Kültür ve Turizm Bakanlığı skandal bir video yayınladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı skandal bir video yayınladı. Sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda aşılıyım yazılı maskeler vatandaşların tepkisine yol açtı.

14 Mayıs 2021 Cuma 02:42
Kültür ve Turizm Bakanlığı skandal bir video yayınladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı bu akşam saatlerinde resmi intenet sitesinde ve sosyal medya hesabında aşılandım adlı bir video paylaştı. Videoda turizm çalışanlarına aşılıyım yazılı maske giydirildi. Bu video kısa sürede sosyal medyada en çok tartışılan konular arasına girdi. Vatandaşlarımız sosyal medya üzerinden video eleştiri yağmuruna tutarak tepki gösterdi.

Videoya tepki gösterenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile iyi Parti Genel başkanı Meral Akşener de yer aldı. Gelen tepkilerin ardından söz konusu video apar topar silindi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, bayramı millete zehir ettiklerini, kendi milletini aşağılayan aşağılayan yöneticilerin olduğunu, bu tür videoların itibarımızı zedelediğini ifade ederek cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı etiketleyerek eleştiride bulundu.


Son Güncelleme: 14.05.2021 02:42
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Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm BakanlığıAşılıyım
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