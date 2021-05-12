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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un kapağını açtığı lahitten servet çıktı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un kısa söre önce Muğla’nın Bodrum ilçesinde kapağını açtığı lahitten şok edecek parçalar ortaya çıktı. 2 bin 400 yıllık lahitten altın yüzük, altın kolye, pelike çıkarken tarihi eser servetleri Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi’nde korunuyor.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 17:36
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy’un kapağını açtığı lahitten servet çıktı!
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Muğla Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi’nde bir arsada bulunan 2 bin 400 yıllık lahitin bulunmasının ardından tarihi eser Bodrum Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Lahit mezarının olduğu bilgisi ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy incelemek için 3 Nisan tarihinde Bodrum’a uğradı. Kapağını açarak yerinde inceleyen Bakan Ersoy, tarihi eserden çıkan serveti gösterdi. Lahitten altın kolye, altın yüzük ve pelike çıkarken değerli eşyalar Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileneceği öğrenildi.

Tarihi değerli takılar görücüye çıktı

Yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çeken eşyalar vatandaşların beğenisine sunuldu. Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmeye devam eden lahit ve içinden çıkan değerli taşlar, müzede turistlerini bekliyor.





Son Güncelleme: 12.05.2021 17:36
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Kültür Ve Turizm BakanıMehmet Nuri ErsoyLahit2 Bin 400 YılBodrum
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