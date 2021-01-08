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Küçükçekmece gölünde erkek cesedi bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de göl kenarına oturmak için gelen gençler, gölde bir erkek cesedi gördü. Durumun polis ekiplerine bildirilmesiyle, cansız beden otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

08 Ocak 2021 Cuma 23:03
Küçükçekmece gölünde erkek cesedi bulundu
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Olay, Küçükçekmece Gölü’nün kıyı bölgesinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, göl kenarında oturan bir grup genç suyun içinde hareketsiz duran bir erkek bedeni gördü.

Gencin hayatını kaybettiği belirlendi

Gençlerin polis ve sağlık ekiplerine haber vermesiyle bölgeye gelen ekipler, yaptıkları ilk incelemede genç erkeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olay yeri ekipleri de ceset üzerinde inceleme yaptı. Kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Son Güncelleme: 08.01.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
IstanbulKüçükçekmece GölüAdli Tıp Morgu
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