Küçük kıza cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi pes dedirtti!

Dün sosyal medyada yayılan görüntüler ülkede infial yarattı. Markette 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 47 yaşındaki A.Ö, polis ekipleri tarafından otogarda yakalandı.

Sapığın ifadesi pes dedirtti

‘’Şeytana uydum’’

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen A.Ö, ifadesinde çok pişmanım diyerek neden yaptığını bilmediğini söyledi. Küçük kıza cinsel istismarda bulunan şahıs, tutuklanma talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Şüpheli A.Ö hakim karşısındaki sorgusunda görüntülerdeki kişi olduğunu kabul ederken, şeytana uyduğunu söyleyerek kendini aklamaya çalıştı. Serbest bırakılmayı talep eden sapık, ‘’Çocuğun cinsel istismarı’’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.