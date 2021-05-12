Küçük kardeşini 27 kez bıçaklayan katil ‘hatırlamıyorum’ dedi.

2020 Ağustos ayında Manavgat’ın Kasaplar Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşayan Sinan Yüksel kendisi polis merkezine giderek 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Yüksel’i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Olay yeri Türkbeleni mevkiine giden polsi ekipleri 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Vücudunda çokça bıçak izlerine rastlanan çocuk hayatını kaybetmişti. Antalya Adli Tıp Kurumu’na (ATK) götürülen Seyit Taha Yüksel’in cenazesinde 27 bıçak darbesinin 9’u öldürücü bıçak yarası olduğu belirlendi. Antalya ATK Morg İhtisas Dairesi’nin ifadesine göre küçük çocuğun ellerinde savunma yarası olduğu tespit edildi.

Polis merkezine gelerek itirafta bulunan Sinan Yüksel ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. sulh ceza hakimi tarafından ‘yakın akrabayı kasten öldürmek suçundan’ tutuklanan Yüksel, olay sırasında uyuşturucu kullandığını ailesinin onu çok sevmesi nedeniyle kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği belirtildi.





Kardeşini sevmediği için bıçakladığını itiraf etti!

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. 3 kardeş olduklarını söyleyen Yüksel, en büyüklerinin kendisi olduğunu söyledi. Kardeşi Seyit Taha’ya evden çıkması için ‘bir yere gidelim’ dediğini söyledi. Yeşil sağlı bıçağı da yanına alan ağabey Yüksel, ifadesinde ilk önce sırtından bıçakladığını daha sonra ön tarafından bıçakladığını söyledi.

Türkbeleni mevkiine giderek defalarca bıçaklayan ağabey Sinan Yüksel, “kardeşimi sevmiyordum onun için öldürdüm” diyerek itiraf etti. Daha sonra polis merkezine giderek olayı anlatan Yüksel, tek başına hücrede kalmak istediğini kendisinin böyle olması gerektiğini söyledi. Yüksel sözlerine “Söyleyeceğim başka husus yoktur, pişman değilim” dediği belirtti.

Sinan Yüksel hakkında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından psikiyatrik bir hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiği söylendi.

Yargılanması başlanan Sinan Yüksel davasında mahkemeye anne ve baba gelmedi. Kardeşini öldürmeden bir gün önce uyuşturucu kullandığını dile getiren Yüksel, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. 2 kez bileklerini keserek intihar etmeye çalışan Yüksel, ifadesinde psikolojik durumunun iyi olmadığını dile getirdi.

“Çok pişmanım. Ben böyle bir insan değilim”

Savcılık ‘kardeşe karşı kasten öldürme’ ve ‘çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı’ suçlarından cezalandırılmasını talep ederken Yüksel ifadesinde “Çok pişmanım. Ben böyle bir insan değilim. Nasıl böyle bir eylem yaptım, bilmiyorum” dedi. Uyuşturucunun etkisi ile hiçbir şeyi hatırlamadığını kendine geldiğinde kardeşinin yerde kanlar içerisinde yattığını söyledi. Sanığın avukatı Kenan Erdoğan ise müvekkilinin ‘psikolojik sıkıntıları’ olduğu gerekçesi ile davanın tekrar hazırlanmasını istedi. Sinan Yüksel davası ertelenirken ağabeyi tarafından küçük çocuklarının ölümünün acısını yaşıyor.