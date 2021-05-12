İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için yerli aşı kullanılacak
Son Dakika
Koronavirüs aşısında 3'üncü doz için...
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak ? Nasıl bir yol haritası izlenecek?
17 Mayıs sonrasında nereler açılacak...

Küçük kardeşini 27 kez bıçaklayan katil ‘hatırlamıyorum’ dedi.

Son dakika haberine göre Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2020 ağustos ayında kardeşi Seyit Taha Yüksel (8) ormanlık alana götürerek 27 kez bıçaklayan Sinan Yüksel’in yargılanması başladı. İfadesinde ‘hatırlamıyorum’ diyen Yüksel tepkilere sebep oldu.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 15:46
Küçük kardeşini 27 kez bıçaklayan katil ‘hatırlamıyorum’ dedi.
Takip Et:

2020 Ağustos ayında Manavgat’ın Kasaplar Mahallesi’nde ailesi ile birlikte yaşayan Sinan Yüksel kendisi polis merkezine giderek 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Yüksel’i öldürdüğünü itiraf etmişti.

Olay yeri Türkbeleni mevkiine giden polsi ekipleri 8 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaştı.

Vücudunda çokça bıçak izlerine rastlanan çocuk hayatını kaybetmişti. Antalya Adli Tıp Kurumu’na (ATK) götürülen Seyit Taha Yüksel’in cenazesinde 27 bıçak darbesinin 9’u öldürücü bıçak yarası olduğu belirlendi. Antalya ATK Morg İhtisas Dairesi’nin ifadesine göre küçük çocuğun ellerinde savunma yarası olduğu tespit edildi.

Polis merkezine gelerek itirafta bulunan Sinan Yüksel ise gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. sulh ceza hakimi tarafından ‘yakın akrabayı kasten öldürmek suçundan’ tutuklanan Yüksel, olay sırasında uyuşturucu kullandığını ailesinin onu çok sevmesi nedeniyle kıskançlık yüzünden öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. 3 kardeş olduklarını söyleyen Yüksel, en büyüklerinin kendisi olduğunu söyledi.   Kardeşi Seyit Taha’ya evden çıkması için ‘bir yere gidelim’ dediğini söyledi. Yeşil sağlı bıçağı da yanına alan ağabey Yüksel, ifadesinde ilk önce sırtından bıçakladığını daha sonra ön tarafından bıçakladığını söyledi.

Kardeşini sevmediği için bıçakladığını itiraf etti!

Türkbeleni mevkiine giderek defalarca bıçaklayan ağabey Sinan Yüksel, “kardeşimi sevmiyordum onun için öldürdüm” diyerek itiraf etti. Daha sonra polis merkezine giderek olayı anlatan Yüksel, tek başına hücrede kalmak istediğini kendisinin böyle olması gerektiğini söyledi. Yüksel sözlerine “Söyleyeceğim başka husus yoktur, pişman değilim” dediği belirtti.

Sinan Yüksel hakkında Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından psikiyatrik bir hastalığının bulunmadığı ve cezai ehliyetinin tam olduğu yönünde rapor verildiği söylendi.

Yargılanması başlanan Sinan Yüksel davasında mahkemeye anne ve baba gelmedi. Kardeşini öldürmeden bir gün önce uyuşturucu kullandığını dile getiren Yüksel, olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söyledi.  2 kez bileklerini keserek intihar etmeye çalışan Yüksel, ifadesinde psikolojik durumunun iyi olmadığını dile getirdi.

“Çok pişmanım. Ben böyle bir insan değilim”

Savcılık ‘kardeşe karşı kasten öldürme’ ve ‘çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı’ suçlarından cezalandırılmasını talep ederken Yüksel ifadesinde “Çok pişmanım. Ben böyle bir insan değilim. Nasıl böyle bir eylem yaptım, bilmiyorum” dedi. Uyuşturucunun etkisi ile hiçbir şeyi hatırlamadığını kendine geldiğinde kardeşinin yerde kanlar içerisinde yattığını söyledi. Sanığın avukatı Kenan Erdoğan ise müvekkilinin ‘psikolojik sıkıntıları’ olduğu gerekçesi ile davanın tekrar hazırlanmasını istedi. Sinan Yüksel davası ertelenirken ağabeyi tarafından küçük çocuklarının ölümünün acısını yaşıyor.


Son Güncelleme: 12.05.2021 16:06
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Manavgat27 KezBıçakSinan YükselKardeş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Bayram Namazında Camiler Açık Mı? Açıklama Diyanet İşlerinden Geldi
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Fenomen Kafalar Ekibinden Ayrılık Paylaşımı
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Kabine toplantısı kararları ne zaman açıklanacak?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Aşı kimliği nedir? Aşkı kimliği nereden nasıl alınır?
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler
Bekçi Alım Başvuru Şartları Nelerdir? 2021 Bekçi Alımı Hakkında Bilgiler

Popüler Haberler

Bir Zamanlar Kıbrıs 13 Mayıs 2021 neden yok?
Camdaki Kız bu akşam var mı? 13 Mayıs 2021 neden yok?
Jahrein ve Kemal Kılıçdaroğlu ortak yayını ne zaman, hangi gün olacak? Jahrein kimdir?
Kurtlar Vadisi Kaos başlayacak mı, ne zaman başlar?
Ramazan Bayramı hutbesi 13 Mayıs
Pendik Kaynarca metro inşaatında patlama mı oldu, patlamanın nedeni ne?
Günlük burç yorumları; 13 Mayıs 2021 Perşembe burç yorumları
TV yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Üniversitelerin 2. öğretim ücretleri ne kadardır? 2020-2021 yılı üniversite ikinci öğretim fiyatları
2021 yılı muhtaç aileler ve gençlere verilecek maddi destekler nelerdir? Mayıs 2021 tarihinde yararlanılabilecek destekler
Hekimoğlu 50.bölüm fragmanı ve 18 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal D
SGK Yurtdışı Borçlanması nasıl yapılır? Gerekli Belgeler nelerdir?
17,18,19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı?
3 Ay ertelemeli anında 45 Bin TL borç kapatma kredisi veren bankalar ve kredi şartları
80000 tl 1 ayda ne kadar faiz geliri getirir? 10 Mayıs 2021 Pazartesi Bankaların 80 Bin TL mevduat faiz oranları
Netflix Alya oyuncu kadrosu
Güncel gümüş fiyatları 13 Mayıs 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Kanal D canlı yayın akışı 13 Mayıs 2021 Perşembe Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Egzama cilt hastalığı olanlar asker olabilir mi? 2021 askerlik için egzama muayenesi yapılır mı?
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 13 Mayıs 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
Aşkın Tarifi dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.