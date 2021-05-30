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Küçük esnafı korumak adına zincir marketlere yeni düzenleme geliyor!

Alışveriş Merkezleri (AVM) ile zincir marketler hakkında yeni kuralları belirleyecek olan yasa teklifi çalışmaları hızlandırıldı. Önümüzdeki hafta içi yapılacak olan toplantıda özellikle bakkal esnafını korumak adına zincir marketler hakkında yapılacak yeni düzenlemeler ele alınacak.

30 Mayıs 2021 Pazar 22:10
Küçük esnafı korumak adına zincir marketlere yeni düzenleme geliyor!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan yeni yasa teklifinde özellikle bakkal esnafını korumak adına önemli adımlar atılacak. Sivil toplum kuruluşları ve milletvekilleri ile önümüzdeki hafta içerisinde bir toplantı yapacak olan  Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, hazırlanan yasa teklifi hakkındaki değerlendirmeleri ele alacak. Yeni düzenlemenin tüm detaylarının değerlendirildiği toplantı sonrasında teklif Meclis gündemine taşınacak ve AK Parti grubunda ele alındıktan sonra yasalaştırma kararı verilecek. 

Hazırlanan yasa taslağında AVM'ler hakkında yeni düzenlemelerin yapıldığı ve bakkal esnafını korumak adına bazı kararlarda değişiklik yapılacağı belirtildi. Küçük esnafları korumak adına zincir marketler hakkında atılacak ilk adımın pazar günleri saat 11'den önce açılamaması olarak belirlenirken tamamen kapalı olması formülü de tartışılacak.

AVM'ler hakkında haftanın bir günü kapalı olmasıyla ilgili bir formülün teklifte yer aldığı fakat pandemi süreci nedeniyle bu formülün bir süre daha erteleneceği öğrenildi. 

Mahalle bakkallarının ve küçük esnafların zincir marketlerden etkilenmemesini sağlayacak yeni düzenlemelerden birinin marketlerin 200 metre yakınında açılmasına izin verilmemesi olarak belirtildi. Düzenlemede ayrıca aynı sokak içerisinde zincir marketin birden fazla şubesi de olamayacak.

Zincir marketin açıldığı yer bulvar üzerindeyse iki şube arasında em az 2 kilometre mesafe olacak Nüfusu 2 binin altı ikametlerde ise zincir marketlerin açılmasına izin verilmeyecek. Nüfus kriterlerine göre zincir market açılmasının da detaylarının yer aldığı düzenlemede marketin her 5 bin nüfusta bir market açma hakkı olması tartışılacak. 

SİGARA, TELEFON VE MOBİLYA SATIŞI

Yeni teklifte alanı 500 metre karenin altında olan tüm zincir marketlerde tütün mamulü ve sigara, cep telefonu, mobilya, beyaz eşya ve elektronik eşyaların satışlarına izin verilmeyecek. Bu ürünleri alanı bin 500 metre kare üzerinde marketler satabilecek. Yeni açılması planlanan AVM'ler arasında ise en az 5 kilometre mesafe kuralı uygulanacak.


Son Güncelleme: 30.05.2021 22:10
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Anahtar Kelimeler:
Zincir MarketYeni DüzenlemeSigara Satış Yasağı
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