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Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikat lideri Şağban'ın ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm

Sakarya'da 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden ses kayıtları ortaya çıkan Uşşaki tarikat lideri Eyyüp Fatih Şağban'ın ifadeleri ortaya çıktı. Şağban, üzerine atılan suçlamaları reddederek 'Dede şefkatiyle öptüm.' diye konuştu.

17 Eylül 2020 Perşembe 19:57
Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikat lideri Şağban'ın ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm
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Sakarya’da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar uyguladığı için tutuklanan Fatih Nurullah adıyla bilinen Uşşaki tarikat lideri Eyyüp Fatih Şağban’ın verdiği ifade belli oldu. Şağban hakkındaki suçlamaları reddederek, küçük kızı dede şefkatiyle öptüğünü dile getirdi.


Çocuğun ailesinin yanında çalıştığını söyleyen Şağban; küçük kızın bulunduğu kata yemek – içecek getirdiğini ve nadiren tek başına geldiğini belirtti. Y. İle kardeşlerinin de örf gereği elini öptüğünü belirten Şağban, kendisi de sevgi çerçevesinde onları yanağından öptüğünü söyledi.

70 bin TL almak için kumpas kurdular

Kızlarını kullanıp aralarında 70 bin TL’yi almak için kumpas kurduklarını söyleyen Şağban, ‘’Daha önce benden hiç para istememişlerdir. O yaştaki çocuğun bu iddiada bulunması kurulan komplonun ürünüdür.’’ diye konuştu.



Son Güncelleme: 17.09.2020 19:57
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