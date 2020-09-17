Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunan Uşşaki tarikat lideri Şağban'ın ifadesi ortaya çıktı: Dede şefkatiyle öptüm

Sakarya’da 12 yaşındaki çocuğa cinsel istismar uyguladığı için tutuklanan Fatih Nurullah adıyla bilinen Uşşaki tarikat lideri Eyyüp Fatih Şağban’ın verdiği ifade belli oldu. Şağban hakkındaki suçlamaları reddederek, küçük kızı dede şefkatiyle öptüğünü dile getirdi.

70 bin TL almak için kumpas kurdular

Çocuğun ailesinin yanında çalıştığını söyleyen Şağban; küçük kızın bulunduğu kata yemek – içecek getirdiğini ve nadiren tek başına geldiğini belirtti. Y. İle kardeşlerinin de örf gereği elini öptüğünü belirten Şağban, kendisi de sevgi çerçevesinde onları yanağından öptüğünü söyledi.

Kızlarını kullanıp aralarında 70 bin TL’yi almak için kumpas kurduklarını söyleyen Şağban, ‘’Daha önce benden hiç para istememişlerdir. O yaştaki çocuğun bu iddiada bulunması kurulan komplonun ürünüdür.’’ diye konuştu.